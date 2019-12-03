ФСБ відправляє на психіатричну експертизу ще трьох українських моряків
"Сьогодні Слідче управління ФСБ Росії призначило проведення експертизи ще відносно трьох військовополонених українських моряків. Усього станом на сьогодні цю експертизу призначено стосовно 14 військовополонених", - повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.
Про призначення експертизи стало відомо під час проведення слідчих дій відносно військовополонених українських моряків В'ячеслава Зінченка, Андрія Драча та Володимира Терещенка.
За словами Полозова, сторона захисту наполягає на забезпеченні присутності адвоката при проведенні цієї експертизи.
Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили два катери і буксир ВМС Збройних сил України в Керченській протоці, в результаті чого 24 військовослужбовці потрапили у полон. Згодом їх вивезли до Москви, більшість із них тримають у СІЗО "Лефортово". 15 і 16 січня один з московських судів прийняв рішення продовжити арешт українських моряків до кінця квітня.
У РФ під час слідчих дій відносно 14 військовополонених моряків стало відомо, що захоплених українців, всупереч міжнародним законам, збираються відправити на психолого-психіатричну експертизу.
Нагадаємо, що слідче управління ФСБ Росії 7 березня провело слідчі дії щодо двох українських військовополонених моряків - Василя Сороки і Віктора Беспальченка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - для прихильників "чистого мистецтва"
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"