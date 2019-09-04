ФСБ заявила про затримання члена "Правого сектора", який партизанив під Москвою

"У ході обшуків за місцями проживання та роботи затриманого вилучено літературу, символіку, обмундирування і спорядження "екстремістської організації", її пропагандистські матеріали, засоби зв'язку та інші "матеріальні докази причетності до діяльності організації "Правий сектор"

ФСБ Росії заявляє про затримання "активного учасника української праворадикальної організації "Правий сектор" Ігоря Пирожка.

За даними ФСБ РФ, "в 2014 році, затриманий, перебуваючи на території України, вступив до складу праворадикальної української організації "Правий сектор" (під псевдонімом Чирка Роман), де з числа місцевих прихильників націоналістичних ідей "створив загін "Хорти", призначений для ведення партизанської війни проти Російської Федерації". Про це повідомляє "Українська правда".

Російські спецслужби повідомляють, що "в січні 2018 року затриманий прибув на територію московського регіону, де проживав за різними конспіративними адресами, і в період 2018-2019 рр. вживав заходів в інтересах організації "Правий сектор" і вербував до неї громадян РФ".

"У ході обшуків за місцями проживання та роботи затриманого вилучено літературу, символіку, обмундирування і спорядження "екстремістської організації", її пропагандистські матеріали, засоби зв'язку та інші "матеріальні докази причетності до діяльності організації "Правий сектор", - відзначає УФСБ.

Слідчим підрозділом УФСБ порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1.1 ст.282.2 і ч.2 ст.282.2 КК Росії ( "Організація діяльності екстремістської організації").

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Згідно з даними з відкритих джерел, Ігор Пирожок - уродженець Одеської області (1968 р.н.) довгий час прожив у Росії. Йому приписували створення нацистської організації та організацію підпільної порнокіностудії в Одесі.

Повернувшись в Україну, деякий час був одним з лідерів "Правого сектора" в Бердичеві, пізніше переїхав до Житомира.

У травні 2015 року СБУ затримала Пирожка при спробі продати дві гранати Ф-1. За даними СБУ, Пирожок намагався налагодити збут зброї із зони АТО.

У 2016 році був засуджений до 3 років позбавлення волі, проте через два роки оголосив, що покинув Україну.

Нагадаємо, що російський активіст Володимир Єгоров підняв над своїм будинком прапор України, таким чином закликавши владу Росії звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.