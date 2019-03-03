Російський активіст підняв прапор України над своїм будинком на підтримку Сенцова
Росіянин оприлюднив фото прапора у своєму Facebook, закликавши владу Росії вивести війська із території України, повідомляє "Громадське".
"Коли буде можливо прийти до Олега, передайте йому привіт. Я вивісив у себе на будинку український прапор і почав вимагати у Путіна звільнити Олега і всіх українських військовополонених. Звичайно, це марно, але я більше нічого не можу зробити. Це Росія Тверська область", -написав Єгоров, коментуючи публікацію адвоката про те, що його дружина Ольга Дінзе намагається потрапити до українського політв'язня.
"Росіяни! Протестувати проти путінської вояччини не просто, а дуже просто! Вивішуйте прапор України на фасаді свого будинку (квартири). Вимагайте від кремлівської ОЗУ виведення військ Росії з України, звільнення всіх українських військовополонених, звільнення захоплених територій чужої країни", - написав він.
Зазначимо, Володимир Єгоров намагався покинути Росію влітку 2017 року, після того як його будинок у Торопці кілька разів намагались спалити невідомі.
Він пов'язує напади зі своєю опозиційною і антикорупційною діяльністю. Активіст попросив політичного притулку в Білорусі, однак був екстрадований до Росії, де був поміщений під варту.
У липні 2017 року Єгорову у наданні політичного притулку також відмовила Україна.
У 2018 році у рідному місті Єгорова - Торопці Тверської області місцевий суд виніс йому вирок у вигляді 2 років позбавлення волі умовно за пост у соцмережі "ВКонтакте", спрямований проти президента Росії Володимира Путіна.
Згодом росіянин оприлюднив фото прапора у своєму Facebook, закликавши владу Росії вивести війська із території України.
Нагадаємо, що лауреат премії "Оскар", мексиканський режисер Альфонсо Куарон закликав звільнити утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова.
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