Російський активіст підняв прапор України над своїм будинком на підтримку Сенцова

Я вивісив у себе на будинку український прапор і почав вимагати у Путіна звільнити Олега і всіх українських військовополонених

Російський активіст Володимир Єгоров підняв над своїм будинком прапор України, таким чином закликавши владу Росії звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.

Росіянин оприлюднив фото прапора у своєму Facebook, закликавши владу Росії вивести війська із території України, повідомляє "Громадське".

"Коли буде можливо прийти до Олега, передайте йому привіт. Я вивісив у себе на будинку український прапор і почав вимагати у Путіна звільнити Олега і всіх українських військовополонених. Звичайно, це марно, але я більше нічого не можу зробити. Це Росія Тверська область", -написав Єгоров, коментуючи публікацію адвоката про те, що його дружина Ольга Дінзе намагається потрапити до українського політв'язня.

"Росіяни! Протестувати проти путінської вояччини не просто, а дуже просто! Вивішуйте прапор України на фасаді свого будинку (квартири). Вимагайте від кремлівської ОЗУ виведення військ Росії з України, звільнення всіх українських військовополонених, звільнення захоплених територій чужої країни", - написав він.

Зазначимо, Володимир Єгоров намагався покинути Росію влітку 2017 року, після того як його будинок у Торопці кілька разів намагались спалити невідомі.

Він пов'язує напади зі своєю опозиційною і антикорупційною діяльністю. Активіст попросив політичного притулку в Білорусі, однак був екстрадований до Росії, де був поміщений під варту.

У липні 2017 року Єгорову у наданні політичного притулку також відмовила Україна.

У 2018 році у рідному місті Єгорова - Торопці Тверської області місцевий суд виніс йому вирок у вигляді 2 років позбавлення волі умовно за пост у соцмережі "ВКонтакте", спрямований проти президента Росії Володимира Путіна.

Згодом росіянин оприлюднив фото прапора у своєму Facebook, закликавши владу Росії вивести війська із території України.

Нагадаємо, що лауреат премії "Оскар", мексиканський режисер Альфонсо Куарон закликав звільнити утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова.