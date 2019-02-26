CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛауреат премії "Оскар", мексиканський режисер Альфонсо Куарон закликав звільнити утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лауреат "Оскара" закликав Росію звільнити Сенцова
Напередодні Альфонсо Куарон отримав премію "Оскар" у категорії "Найкращий режисер" за фільм "Рома" (Roma)
"Лауреат "Оскара" Альфонсо Куарон приєднався до нас із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова", – повідомив центр "PEN America" у Facebook.
Центр також розмістив фото Куарона, на піджаку якого прикріплено значок із написом FreeSentsov, інформує "Радіо Свобода".
Також, на міжнародному кінофестивалі Berlinale автори прем'єрної стрічки про британського свідка Голодомору "Містер Джонс" закликали звільнити українського режисера, політв'язня Олега Сенцова.
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26 02 2019 15:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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