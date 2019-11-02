На червоній доріжці кінофестивалю в Берліні закликали звільнити Сенцова
Перед початком показу команда фільму влаштувала флешмоб на червоній доріжці Berlinale з плакатами FreeSentsov і Freedom of speech is not a crime, портретами Сенцова, повідомляє "Укрінформ".
Перегляд прем'єри підштовхнув її на думки про її колегу, Олега Сенцова, та інших політв'язнів, яких утримують в Росії, зазначила режисерка фільму "Містер Джонс" Аґнєшка Холланд.
"Ми думали про них, коли створювали цей фільм. Ми про них не забудемо", — сказала Холланд після показу.
Перегляд стрічки польсько-британсько-українського виробництва про британського журналіста-свідка Голодомору, відбувся у повній тиші переповненої зали. Також фільм планують показати працівниками Міністерства закордонних справ Німеччини, що працюють з українською тематикою, додає видання.
Berlinale або Берлінський міжнародний кінофестиваль — це один з найпрестижніших фестивалів Європи та світу у сфері кіно. Його щорічно проводять у лютому з 1951 року.
Додамо, Європейський суд з прав людини повернувся до пріоритетного розгляду справ українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка.
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