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На червоній доріжці кінофестивалю в Берліні закликали звільнити Сенцова

Перед початком показу команда фільму влаштувала флешмоб на червоній доріжці Berlinale
На міжнародному кінофестивалі Berlinale автори прем'єрної стрічки про британського свідка Голодомору "Містер Джонс" закликали звільнити українського режисера, політв'язня Олега Сенцова.
На червоній доріжці кінофестивалю в Берліні закликали звільнити Сенцова Фото: ukrinform.ua

Перед початком показу команда фільму влаштувала флешмоб на червоній доріжці Berlinale з плакатами FreeSentsov і Freedom of speech is not a crime, портретами Сенцова, повідомляє "Укрінформ".

Перегляд прем'єри підштовхнув її на думки про її колегу, Олега Сенцова, та інших політв'язнів, яких утримують в Росії, зазначила режисерка фільму "Містер Джонс" Аґнєшка Холланд.

"Ми думали про них, коли створювали цей фільм. Ми про них не забудемо", — сказала Холланд після показу.

Перегляд стрічки польсько-британсько-українського виробництва про британського журналіста-свідка Голодомору, відбувся у повній тиші переповненої зали. Також фільм планують показати працівниками Міністерства закордонних справ Німеччини, що працюють з українською тематикою, додає видання.

Berlinale або Берлінський міжнародний кінофестиваль — це один з найпрестижніших фестивалів Європи та світу у сфері кіно. Його щорічно проводять у лютому з 1951 року.

Додамо, Європейський суд з прав людини повернувся до пріоритетного розгляду справ українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

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11 02 2019 09:17
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