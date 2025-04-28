На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта

Старший науковий співробітник Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США доктор Ендрю А. Міхта переконаний, що ідеологічні розбіжності між США та Європою можуть покласти край євроатлантичній єдності. Він зауважує, що США не надто серйозно сприймають проблему зближення з росією, а саме це змушує Європу діяти.

Применшенням буде сказати, що з приходом другої адміністрації Трампа відносини Америки з її європейськими союзниками стали нестабільними. Аналітики в Європі та США пояснюють цю зміну агресивним тоном Вашингтона, політикою щодо України та перезавантаженням відносин із росією, а останнім часом – тарифами Трампа та перспективою торговельної війни з Євросоюзом.

Великий розкол, що загрожує НАТО і трансатлантичним зв'язкам

Ці помітні зміни в політиці США не розкривають повної картини. Значна частина нинішньої напруженості в трансатлантичних відносинах зумовлена ідеологічними розбіжностями між політичною базою Дональда Трампа та панівним світоглядом серед європейських еліт. Поки США прокладають собі шлях крізь бурхливі води популістської революції Трампа, європейський політичний істеблішмент міцно тримається за ключові ліво-ліберальні принципи, які більше не знаходять відгуку у Вашингтоні. Одним словом, дві сторони Атлантики дедалі більше ідеологічно не узгоджені.

Донедавна ідеологія мало впливала на трансатлантичні відносини. Доки Вашингтон дотримувався своєї давно усталеної неоліберальної лінії в економічній політиці, він залишався відданим глобалізації як шляху до досягнення "складної взаємозалежності". Незважаючи на широке ідеологічне узгодження по обидва боки Атлантики, електоральне чергування демократів і республіканців у Білому домі серйозно не порушувало загальну трансатлантичну рівновагу.

У сфері національної безпеки звичний порядок підтримувався тим, що США забезпечували більшу частину можливостей НАТО, що виявилося угодою століття для найбільших економік Європи, особливо Німеччини, що з часом призвело до фактичного роззброєння на всьому континенті після холодної війни.

Перша адміністрація Трампа спочатку шокувала цей ідеологічний консенсус по обидва боки Атлантики, але більшість політичного істеблішменту Європи сприйняла це як тимчасове відхилення. Навіть коли деякі країни НАТО певною мірою поступилися вимогам Трампа про збільшення витрат на оборону, вони незабаром привітали обрання Джо Байдена президентом як повернення до попереднього статус-кво, і лише країни на східному фланзі НАТО справді активізували зусилля з відбудови своїх збройних сил.

Ця бездіяльність щодо оборонних витрат з боку найбільших економік Європи тривала, незважаючи на війну, що вирує в Україні. Ліво-ліберальний брюссельський консенсус залишався домінуючим, а будь-який виступ громадян були схильні називати "популістським" і відхиленням. Передбачувано, це лише посилило народний гнів по всій Європі, мобілізуючи правих і, що важливіше, швидко закриваючи простір для політичного компромісу, який колись вважався основою демократичної політики.

Ще до того, як нова адміністрація США вступила на посаду і запустила свій різкий підхід до трансатлантичного альянсу, повторне обрання Трампа було зустрінуте в Європі зітханням недовіри й посиленням брюссельського консенсусу. У приватних розмовах з європейськими політиками були безпомилкові ознаки того, що американці, які не підтверджували ліво-ліберальний консенсус, тепер вважалися чимось на кшталт неслухняних селян – до яких слід ставитися зверхньо, а не розуміти, не кажучи вже про те, щоб приймати їх як рівних і співрозмовників. Було лише питанням часу, коли явна зневага адміністрації Трампа до того, що Європа не витрачає на оборону, зіткнеться з переконанням, цитуючи одного європейського чиновника, що "Європа має свою суб'єктність" і, отже, може йти своїм шляхом.

Сьогодні ідеологічна різниця між адміністрацією Трампа та ключовими лідерами Європи небезпечно затуманила основні реалії європейської геополітики, ще більше напружуючи вже ослаблені трансатлантичні відносини. Своєю чергою, кроки адміністрації Трампа з переосмислення припущень щодо фундаментальної природи трансатлантичних відносин розпалили вогонь, який загрожує поглинути НАТО.

Зосереджуючись на ідеологічних зіткненнях, багато хто по обидва боки Атлантики, здається, забув, що "Європа" як єдиний суб'єкт у міжнародних справах існує переважно в головах брюссельської еліти чи політиків у Вашингтоні, оскільки Євросоюз є організацією, заснованою на договорах, побудованою навколо спільних ринків і регуляторних режимів, і на сьогодні не має можливості відігравати значущу роль в обороні. Ба більше, цей погляд на Європу як на автономного гравця є, по суті, проявом обурення щодо США, яке поступово наростало протягом трьох десятиліть після холодної війни.

Оскільки західноєвропейські держави більше не відчували екзистенційної загрози з боку росії – протягом двох десятиліть Берлін проводив політику, яка явно прив'язувала економіку Німеччини до російської енергетики через газогони Північний потік I і II – туга від необхідності покладатися на американців у питаннях оборони служила нагадуванням про тривалу слабкість Європи та її відсутність статусу великої держави.

Поза тарифами та економікою

Сьогоднішній зростаючий розрив у євроатлантичних відносинах стосується не лише тарифів чи пріоритетів економічної політики. Він фундаментально пов'язаний з ідеологічними відмінностями між адміністрацією Трампа та елітами, що керують у ключових європейських столицях.

Якщо не переважать тверезі голови, і обидві сторони не почнуть прислухатися одна до одної, щоб відкинути свої ідеологічні упередження, переглянути основи геополітики та повернути до розмови хоча б частку взаємної поваги, США та Європа незабаром можуть опинитися на шляху до складного розлучення. Як швидко це станеться – невідомо, оскільки є ознаки того, що популістські партії в Європі, включаючи Німеччину та Францію, можуть вийти на поле в наступному виборчому циклі.

Все ж, у політиці ніщо наперед не визначено, і незалежно від того, що станеться в Європі через кілька років, сьогодні Америка Дональда Трампа та Європа Урсули фон дер Ляєн продовжують віддалятися одна від одної.

Найголовніше, що не отримало достатньої уваги в ЗМІ США, – це те, як європейські держави бачать свій власний політичний вибір у світлі переорієнтації політики США щодо росії, і що спонукає Європу робити їх власні кроки. Але також правда, що, незважаючи на декларації про новознайдену європейську солідарність, оскільки континент наближається до своєї задекларованої незалежності від Сполучених Штатів, проступає певний ступінь роздратування, що не віщує нічого доброго для майбутнього проєкту.

І якщо прискорені заклики до співпраці з Китаєм доповнять цей процес, то американоскептики в Європі та євроскептики в США можуть реалізувати своє бажання, і, на жаль, від цього постраждають обидві сторони Атлантики.

Джерело: 1945