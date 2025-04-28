Підсумки тижня. План Трампа: росія отримує все – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен критикує план миру, який адміністрація Трампа просуває щодо війни в Україні. Він наголошує: надання Україні права бути суверенною державою — не "поступка", а її законне право. Автор також аналізує, чому росія, попри заяви, ймовірно потребує припинення вогню через великі втрати.

Що ж, це був тиждень, коли адміністрація Трампа нарешті оприлюднила конкретні деталі свого "мирного" плану для росії та України. Він виявився цілком очікуваним, якщо не сказати гірше, і дає путіну практично все, на що він може сподіватися, а Україні – практично нічого. Проте розгорнулася дивна дискусія, де стверджується, що Україна отримала певні поступки, а ці заяви можуть зробити лише ті, хто діє під рефлексивним російським контролем. Ми повинні припинити називати поступками кроки, які дозволяють Україні бути нормальною, суверенною державою.

Трамп і Зеленський зустрілися в Римі під час похорону Папи Франциска, після чого Трамп виступив з (черговою) погрозою запровадити справді жорсткі санкції проти росії і люди втратили розум. Зрештою, люди не беруть до уваги той факт, що росія може відчайдушно потребує припинення вогню. Цього тижня вона практично не просунулася вперед, її втрати високі, а запас техніки закінчується.

"Поступки" без поступок

Отже, тепер ми знаємо елементи угоди, яку адміністрація Трампа уклала з путіним і яку вона намагається нав'язати українцям (та іншим європейцям). Деталі почали з'являтися в середу, і з того часу все пішло як по маслу. Були навіть повідомлення Reuters, що у них є повний текст того, що продає адміністрація Трампа.

Поступки, які були зроблені путіну, були надзвичайними, численними й фактичними. росія отримує багато чого вона не має зараз і на що вона не має права. Загалом, путін зберігає все, що здобув, і отримує можливість контролювати Україну в майбутньому.

Найважливіші моменти були такими.

росія отримує "де-юре" контроль над Кримом. Це величезна поступка путіну. Згідно з міжнародним правом, статутом ООН тощо, територія не може бути відібрана однією суверенною державою в іншої шляхом завоювання. Однак Трамп зараз руйнує міжнародну систему, яку створили США, але пропонує (щонайменше) де-юре визнати Крим частиною росії. І, звісно, якщо США починають процес визнання законної передачі однієї частини України росії, вони можуть визнати передачу будь-якої іншої частини України або будь-якої іншої держави, якщо на те пішло.

Існують певні розбіжності щодо того, чи очікували США, що Україна де-юре визнає втрату Криму. Згідно з текстом, здається, що так, хоча Трамп запанікував, коли про це стало відомо, і, здається, відступив у своєму твіті. Однак де-юре визнання з боку США, схоже, є певною частиною угоди.

росія отримує "де-факто" контроль над іншими українськими землями, які вона завоювала. У поєднанні з вищезазначеним, це забезпечує росії процес остаточного юридичного підпорядкування цих територій.

росія отримує гарантію того, що Україна не буде в НАТО. Дехто каже, що це те ж саме, що й при адміністрації Байдена – це просто неправда. Адміністрація Байдена, безумовно, не квапила Україну в НАТО, але вона ніколи не погоджувалася на блокування. Це велика поступка росії, оскільки дає путіну право вето на вирішальний елемент європейської оборони.

росія отримує негайне послаблення (можливо, повне скасування) санкцій, які були запроваджені з 2014 року. Це величезна економічна перемога для росії, оскільки вона може отримати безперешкодну економічну підтримку з боку Китаю та США – двох наддержав на даний момент.

Були й інші негласні поступки в угоді – Україна не отримує більше американської допомоги, жодних гарантій безпеки від США і, по суті, опиняється в гіршій стратегічній позиції, ніж була три місяці тому.

Коли Трампа особисто попросили описати, що Україна отримала в результаті угоди, він заявив, що головне, що вони отримали, – це національне виживання (зручно ігноруючи той факт, що українське національне виживання – це не те, що було забезпечено США, а те, що було забезпечено українським опором). Конкретно Трамп сказав, що путін "припинить загарбання цілої країни (України)", що було "досить великою поступкою".

росія не може захопити всю Україну, тож це не поступка.

Джей Ді Венс так само чітко висловився, коли говорив про те, що обидві сторони нібито йдуть на територіальні поступки заради досягнення угоди – без визнання того, що вся територія, про яку йдеться, є українською.

"Нинішні лінії, або десь близько до них, є тим місцем, де, я думаю, в кінцевому рахунку, ви проведете нові лінії конфлікту, – додав він. – Зараз, звісно, це означає, що і українцям, і росіянам доведеться відмовитися від частини територій, якими вони зараз володіють".

росія не володіє жодною з цих територій. Це не поступка.

Це був лише початок. Було сказано, що здатність України утримувати власну військову промисловість і армію так, як вона вважає за потрібне, також є великою поступкою росії. Була одна cтаття, яка стверджує ніби США тиснуть на росію, щоб домогтися від неї правильних умов для України.

Це, можливо, найдивніша з усіх поступок-непоступок. Зараз Україна має власну армію і активно розвиває власну військову виробничу інфраструктуру. Як суверенна, незалежна, міжнародно визнана держава, Україна має на це право. Знову ж таки, Україна забезпечила собі цю можливість, воюючи так, як вона воює. Це поступка, лише якщо ви вважаєте, що росія має право на щось, що вона не може нав'язати – так, ніби Україна є іграшкою російської влади (але це не так). Уявіть собі, що це було б зображено як поступка для будь-якої іншої європейської держави на кордоні з росією? Було б смішно, наприклад, прочитати: "США вимагають від путіна визнати право Польщі на військову силу".

Отже, росія не має ані можливості, ані права вимагати, щоб Україна не мала військової сили.

Подивіться, наскільки це перекручено: держави, на які після воєн накладалися військові обмеження, як, наприклад, Німеччина після Першої світової війни, зазвичай зазнавали катастрофічних втрат. Вкрай рідко можна побачити такі обмеження, і той факт, що вони навіть обговорюються як такі, що можуть бути застосовані до України, показує, наскільки нелогічною є вся ця дискусія.

Отже, всі основні "поступки", які нібито робляться Україні, – це просто речі, які Україна вже забезпечила без зусиль Трампа: національне виживання, створення власної армії та контроль над своєю територією.

Звісно, це свідчить про те, наскільки сильно росія досі контролює не лише Трампа, а й більшість ЗМІ щодо розуміння війни. Вони все ще вірять у те, що росія є великою державою, яка здатна визначати долю України. Що ми все ще перебуваємо в цьому стані, коли російський рефлексивний контроль над розумінням війни багатьма людьми залишається незмінним.

Я можу лише благати людей не піддаватися на цей глибоко згубний наратив. Україна є незалежною, суверенною державою, яка забезпечила свою незалежність шляхом рішучої та наполегливої боротьби за неї. Тому надання Україні прав будь-якої незалежної, суверенної держави не є "поступкою". Це наш обов'язок.

Трамп погрожує санкціями путіну (знову)

Так, Трамп і Зеленський зустрілися у Римі, і протягом кількох хвилин Трамп фактично не атакував і не принижував Зеленського. Фотографії, на яких вони сидять наодинці, були досить вражаючими.

Звісно, Трамп принижував Зеленського лише за кілька днів до цього, як видно з наведеного вище твіту, і безпосередньо перед прибуттям до Риму Трамп публічно переконував Зеленського погодитися на жахливу угоду про видобуток корисних копалин, яку США намагаються нав'язати Україні.

Після зустрічі Трамп зробив те, що він регулярно робить з моменту свого обрання: він висловив деяке роздратування путіним за те, що той нібито не робить того, чого хоче Трамп, і знову пригрозив росії справді жорсткими, супер-пупер санкціями. Це був екстраординарний спалах з боку Трампа – не через погрози на адресу росії. Більша частина твіту – це дивовижний спалах жалю до себе, змішаний з величчю, доповнений нападками на Україну за те, що вона хоче утримати свою законно визнану територію в Криму. О, і ще одна атака на Джо Байдена.

Звісно, люди оминули перші 80 % твіту і зосередилися на останніх кількох реченнях про те, що путін "зневажив" Трампа (ага), так, ніби це був якийсь переломний момент у війні.

Реальність така, що це майже напевно останнє з безперервного циклу висловлень Трампа роздратуванням путіним і бездіяльності. Пам'ятаєте, чотири тижні тому Трамп заявив, що він дуже "розлючений" на путіна і збирається бути жорстким з російським диктатором. Так от, результатом цього позерства став (барабанний дріб, будь ласка) найбільший список поступок для путіна, який тільки можна собі уявити. Дійсно, зараз ми бачимо (щонайменше) шостий приклад того, як Трамп або хтось із його оточення погрожує путіну санкціями. Я писав цю статтю 31 березня, коли був четвертий приклад.

Я припускаю, що ця остання заява, як завжди, є ретельно зрежисованим моментом, щоб Трамп міг запевнити прихильників Республіканської партії в Україні (найбільш ошукану групу в американській політиці), що він справді є неупередженим. І доки не буде введено нових санкцій проти росії, пресі краще ставитися до цих погроз зі скептицизмом, на який вони заслуговують, а не з широко розплющеними очима невинності.

Стів Віткофф повернувся до Москви два дні тому на приватну, дуже дружню зустріч з путіним і членами його найближчого оточення. На цій зустрічі не було жодних погроз, лише рукостискання, поплескування по спині та посмішки.

Більше того, Віткофф був наодинці з перекладачем – вірна ознака того, що Трамп особисто керує змістом цих обговорень і намагається усунути будь-яке джерело, яке може перешкодити їм або навіть витоку інформації про те, що обговорюється. Тут немає жодних публічних заяв, жодних погроз, просто добрі друзі укладають угоду, яка, на їхню думку, відповідає їхнім інтересам (а у фінансовому плані це майже напевно так і є).

росія не хоче припинення вогню?

Вже згадуючи російський рефлексивний контроль над обговоренням "мирного" плану Трампа/путіна, я хочу навести ще один приклад. Це обговорення стану війни, російського військового потенціалу і, власне, можливого бажання росії припинити вогонь.

Ми постійно чуємо, що росія не хоче припинення вогню, що росія хоче продовжувати наступати і що Україна ніколи не зможе виграти цю війну. Питання припинення вогню цікаве тим, що одним із джерел, які використовують для того, щоб стверджувати, що росія не хоче припинення вогню, є прямі цитати самого Кремля. Ми знаємо, наскільки такі коментарі відображають правду.

Насправді, дивлячись на стан війни, росія, можливо, потребує припинення вогню так само, якщо не більше, ніж Україна. Ми не бачимо переможну російську армію в дії. Ми спостерігаємо за силою, яка деградує на наших очах. За останні два місяці російські військові майже не просунулися вперед. Ось нинішня карта Deep State в масштабі.

Ось така сама карта рівно 8 тижнів тому (2 березня).

Різниця між ними до смішного мала. Проте новий наступ росії розпочався більше місяця тому, і російські втрати були надзвичайно високими.

Правда полягає в тому, що російські військові застрягли в трясовині. У них закінчується техніка, вони виснажують своїх солдатів. Ця армія потребує припинення вогню.

Велика трагедія для України полягає в тому, що якби США залишилися друзями (замість того, щоб перейти на бік путіна), російська армія зіткнулася б з кризою цьогоріч. Якби американська зброя продовжувала надходити на високому рівні, а Україна отримала б більший доступ до ATACMS тощо, продовжуючи розвивати власну військову промисловість, перемога все більше і більше наближалася б до України (стаття про це буде опублікована цього тижня).

Тому я б ставився до всіх цих історій про бажання росії продовжувати воювати без перемир'я з дуже великою часткою скептицизму. росіяни бажають використати паузу для відновлення і переозброєння. Це ще одна причина, чому план Трампа так сильно відповідає їхнім інтересам.

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