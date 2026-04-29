Дрони атакували Орськ за 1400 км від України

В аеропорту Орська введено тимчасові обмеження на прийом і виліт повітряних суден.

Під ранок 29 квітня безпілотники атакували місто Орськ в Оренбурзькій області рф, яке розташоване приблизно за 1400 км від України.

Про це пишуть у Telegram російські ЗМІ.

В аеропорту Орська введено тимчасові обмеження на прийом і виліт повітряних суден, повідомила росавіація. Голова Орська Артем Воробйов вранці заявляв про небезпеку атаки безпілотника на території міста. Він закликав мешканців не виходити на вулицю і не підходити до вікон. Під атакою міг бути місцевий нафтопереробний завод.

Місцеві повідомляють про падіння щонайменше двох безпілотники, але без загоряння. В Міноборони рф повідомили про нібито збиття 98 БПЛА за ніч. Їх буцім-то знешкодили над територіями Астраханської, Бєлгородської, Волгоградської, Воронезької, Курської, Ростовської, Саратовської областей та над Кримом.