Держдеп розкрив причину відставки повіреної у справах США в Україні

Інформація про те, що посол Джулі Девіс, яка виконувала обов’язки тимчасової повіреної у справах США в Україні, нібито пішла у відставку через розбіжності з Дональдом Трампом, не відповідає дійсності. Вона залишила посаду з інших причин.

Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив речник Державного департаменту Томмі Піготт.

Речник зауважив, що Девіс була незмінною прихильницею зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на встановлення тривалого миру між росією та Україною.

"Вона йде на пенсію після 30 років видатної кар’єри в дипломатичній службі. Вона продовжуватиме з гордістю просувати політику президента Трампа, доки офіційно не покине Київ у червні 2026 року та не піде на пенсію з Державного департаменту", – пояснив Піготт.