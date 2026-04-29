Держдеп розкрив причину відставки повіреної у справах США в Україні

29 квітня 2026, 10:05
Держдеп розкрив причину відставки повіреної у справах США в Україні
Фото: з вільних джерел
Девіс має 30 років кар’єри в дипломатичній службі.

Інформація про те, що посол Джулі Девіс, яка виконувала обов’язки тимчасової повіреної у справах США в Україні, нібито пішла у відставку через розбіжності з Дональдом Трампом, не відповідає дійсності. Вона залишила посаду з інших причин.

Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив речник Державного департаменту Томмі Піготт.

Речник зауважив, що Девіс була незмінною прихильницею зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на встановлення тривалого миру між росією та Україною.
 
"Вона йде на пенсію після 30 років видатної кар’єри в дипломатичній службі. Вона продовжуватиме з гордістю просувати політику президента Трампа, доки офіційно не покине Київ у червні 2026 року та не піде на пенсію з Державного департаменту", – пояснив Піготт.
 
Нагадаємо, у матеріалі Financial Times йшлося, що тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс може залишити свою посаду через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом щодо політики підтримки України. За даними журналістів, Девіс розчарувалася у своїй ролі через скорочення підтримки України з боку адміністрації Трампа і вже повідомила Держдеп про намір піти.
війна в Українідерждеп сшаросія окупанти

Останні матеріали

російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
