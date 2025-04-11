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FT дізналася причину відставки посла США в Україні

11 квітня 2025, 11:11
FT дізналася причину відставки посла США в Україні
Фото: СБУ
Посадовці адміністрації Трампа поставили під сумнів готовність Брінк підтримати стратегію щодо України

Посол США в Україні Бріджит Брінк залишає посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

Співрозмовники газети наголошують, що на Брінк посилився тиск з боку високопосадовців в адміністрації Трампа, які поставили під сумнів її готовність підтримати стратегію щодо України.
 
Також її відставка відбулася на тлі погіршення робочих стосунків із президентом України Володимиром Зеленським, хоча, за словами джерел, це і не було причиною відмови від посади.
 
Напруга між Брінк і Зеленським зросла після удару по Кривому Рогу. Тоді президент розкритикував реакцію дипломатки на російський удар.
 
Західні дипломати в Києві сказали, що Брінк була ключовою захисницею України публічно та приватно з перших тижнів повномасштабного вторгнення росії. Один описав її як "сильний характер" і "серйозного дипломата", але тиск з боку офісів Трампа та Зеленського "взяв своє".
 
Financial Times пише, що українські посадовці вважали Брінк надто критичною щодо них, особливо у питаннях з викорінення корупції. Неназвані чиновники також вказали на помітні зміни в її посланнях останнім часом, які, на їхню думку, більше відповідають політиці Трампа та дедалі більш критичні щодо України.
 
Як зазначила газета, після лютневої сварки між Трампом і Зеленським у Білому домі Брінк підтримала президента США.
 
За даними FT, за 75 днів до інавгурації Трампа Брінк 53 рази критикувала росію та війну проти України. А за 75 днів після цього вона лише п’ять разів опублікувала дописи зі згадками про росію.
 
Нагадаємо, Бріджит Брінк завершує свою дипломатичну місію в Україні та залишає посаду посла Сполучених Штатів Америки.

 

війна в Україніпосол сшаросія окупанти

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