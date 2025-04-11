FT дізналася причину відставки посла США в Україні

Посадовці адміністрації Трампа поставили під сумнів готовність Брінк підтримати стратегію щодо України

Посол США в Україні Бріджит Брінк залишає посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

Співрозмовники газети наголошують, що на Брінк посилився тиск з боку високопосадовців в адміністрації Трампа, які поставили під сумнів її готовність підтримати стратегію щодо України.

Також її відставка відбулася на тлі погіршення робочих стосунків із президентом України Володимиром Зеленським, хоча, за словами джерел, це і не було причиною відмови від посади.