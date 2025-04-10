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ПОЛІТИКА

Посол США в Україні Брінк планує покинути свій пост достроково

10 квітня 2025, 20:56
Посол США в Україні Брінк планує покинути свій пост достроково
Фото: СБУ
Брінк поки що не подавала офіційних документів про відставку, але вже робила "прощальні дзвінки" колегам.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк нібито думає про дострокову відставку.

Про це повідомляє CBS News.

За даними джерел видання, Брінк поки що не подавала офіційних документів про відставку, але вже робила "прощальні дзвінки" колегам.

Сама Брінк і Держдепартамент поки що не відреагували на прохання CBS News про коментар щодо таких чуток.

Один із неназваних високопоставлених чиновників США розповів виданню, що її відставка викликана "поєднанням особистих і політичних проблем", включно з нещодавніми звільненнями в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID). Зокрема, йдеться про те, що Брінк працює в Києві без своєї сім'ї.

При цьому держсекретар США Марко Рубіо хотів залишити Брінк на посаді посла в Україні та відхилив першу заяву про відставку, яку вона подала в січні в рамках стандартної ротації кадрів між адміністраціями.

Минулого тижня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Балістична ракета з касетною бойовою частиною вибухнула в повітрі біля дитячого майданчика. Через таку атаку загинули дев'ятеро дітей, також діти були серед постраждалих.

Посол США в Україні Бріджит Брінк, реагуючи на таку трагедію в соцмережі X, навіть не згадала причетність росії до атаки. Вона вказала, що такий удар - черговий доказ, чому війну потрібно припинити.

За джерелами Reuters, немає явних ознак того, що одним з фінальних стимулів для Брінк стала критика від Володимира Зеленського після того, як вона не згадала росію у своєму дописі про російський удар по Кривому Рогу 4 квітня.  

Кривий РігзвільненняпосолБріджит Брінк

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