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ПОЛІТИКА

FT: кремль намагається повернути західні компанії до росії

28 лютого 2025, 17:16
FT: кремль намагається повернути західні компанії до росії
Стоп росія
За інформацією видання, чиновник розповів, що планується зустріч, на якій обговорюватимуть нібито повернення в росію західного бізнесу.

Після зустрічі представників росії та США в Ер-Ріяді в одну з американських транснаціональних корпорацій зателефонував офіційний представник російської влади.  

Про це повідомляє Financial Times

За інформацією видання, чиновник розповів, що планується зустріч, на якій обговорюватимуть нібито повернення в росію західного бізнесу.

При цьому співробітник корпорації додав, що ще зарано обговорювати повернення брендів у росію.

Співрозмовники видання заявили, що після переговорів в Ер-Ріяді в рф побачили зростаючий інтерес до повернення іноземного бізнесу. Одне з джерел порівняло дії компаній з опусканням ніг у воду для перевірки її температури.

Інші співрозмовники розповіли «про попередній інтерес» західного бізнесу до ринку реклами та нерухомості. За їхньою інформацією, іноземні компанії вже зверталися по юридичні консультації щодо кроків, пов’язаних із поверненням на російський ринок.

При цьому співрозмовники видання в західних компаніях, які контактували з російським керівництвом, очікують, що легше повернутися буде тим, хто «пішов тихо».

18 лютого в Ер-Ріяді відбулися перші переговори між США і росією з початку війни в Україні. Переговори тривали 4,5 години і завершились позитивно, з досягненням узгоджень щодо співпраці. США і рф погодили чотири принципи, включаючи відновлення роботи посольств, створення команди для ведення переговорів і вивчення можливостей для завершення війни.

За інформацією Fox News, сторони обговорили трьохетапний мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні та підписання мирної угоди. Президент Зеленський відкидає ультиматуми москви та вимогу без участі України.

російська та американська сторони після переговорів у Туреччині домовилися провести наступну зустріч найближчим часом.

Як відомо, делегацію США в Стамбулі очолювала заступниця помічника держсекретаря США у справах росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську – директор Північноатлантичного департаменту МЗС російської федерації, посол Олександр Дарчієв.

Росія

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