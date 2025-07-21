FT: Трамп прозрів щодо намірів путіна і готує жорсткі заходи

В газеті вважають новий курс Трампа щодо України "запізнілим".

За останні два тижні президент США Дональд Трамп визнав те, про що давно попереджали аналітики: владімір путін не прагне миру, а просто маніпулює ним. У публічному виступі Трамп заявив, що мав "приємні розмови" з російським лідером, але тієї ж ночі по Україні запускалися ракети. Цей момент став для нього "точкою прозріння".

У відповідь Трамп дав кремлю 50 днів для укладення мирної угоди щодо України. В іншому випадку обіцяє посилення санкцій і запровадження тарифів проти не лише росії, а й країн, які купують її нафту. Він також погодився постачати американську зброю європейським союзникам, які передадуть її Україні — це потенційно відкриває новий канал підтримки Києва, менш залежний від внутрішньої політики США.

Редакційна колегія Financial Times зазначає, що ця зміна риторики може стати критично важливою для України у період зростаючої військової й політичної вразливості. Попередні мирні ініціативи Трампа, зокрема пропозиції про відмову України від вступу до НАТО та визнання окупованих територій, провалилися, адже Кремль прагне повного знищення української державності. Масовані обстріли останніх тижнів підтверджують рішучість путіна переламати ситуацію на фронті силою.

На зміну позиції Трампа також вплинула активність європейських лідерів, зокрема нового генсека НАТО Марка Рютте, який мобілізував союзників на збільшення оборонних витрат до 3,5% ВВП. Це викликало більш прихильне ставлення Трампа до Альянсу та підтримки його ініціатив.

Найпомітнішим результатом стала згода Трампа на план продажу зброї союзникам, які потім передаватимуть її Києву. Така модель дозволяє уникнути витрат із федерального бюджету США, чим можна буде заспокоїти виборців і водночас забезпечити постачання озброєння Україні.

Однак ультиматум Трампа москві, з погрозами тарифів і санкцій, викликає скепсис. За словами FT, попри гучні заяви, Трамп у минулому вже не раз уникав запровадження анонсованих жорстких заходів, тож сумніви щодо його рішучості залишаються. Особливо якщо йдеться про введення 100% мит проти Китаю чи Індії — головних покупців російської нафти. Такий крок може спричинити зростання цін на нафту у США, чого Трамп, імовірно, намагатиметься уникнути напередодні виборів.

Більш реалістичним виглядає скоординований тиск із боку G7 та ЄС, наприклад, через обмеження діяльності так званого "тіньового флоту" рф і дотримання цінової стелі на російську нафту. Це дозволило б скоротити доходи кремля без глобального енергетичного шоку.

Тим часом президент України Володимир Зеленський стикається з серйозними викликами як на фронті, так і в управлінні державою. Минулого тижня він провів низку кадрових ротацій у керівництві, намагаючись підвищити ефективність влади в умовах затяжної війни. На думку Financial Times, зміна тону Трампа відкриває нове "вікно можливостей" для Києва — і союзники мають діяти швидко, поки американський лідер знову не передумав.