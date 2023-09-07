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ПОЛІТИКА

G-20 погодилася надати Африканському Союзу членство нарівні з ЄС – Bloomberg

07 вересня 2023, 11:09
G-20 погодилася надати Африканському Союзу членство нарівні з ЄС – Bloomberg
Джерело: theprint.in/india
Цей крок надасть Африканському союзу, що складається з 55 членів, який наразі є "запрошеною міжнародною організацією", той самий статус, що й ЄС.

G20 погодилася надати статус постійного члена Африканському союзу. Лідери G20, як очікується, оголосять про це рішення під час саміту в Індії цими вихідними.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними анонімних джерел агентства, цей крок надасть Африканському союзу, що складається з 55 членів, який наразі є "запрошеною міжнародною організацією", той самий статус, що й ЄС.

Це частина прагнення надати африканським країнам сильніший голос з глобальних проблем, таких як зміна клімату і борг ринків, що розвиваються, особливо у зв'язку з тим, що ринки так званого Глобального Півдня починають відігравати більш помітну роль у світових справах.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який приймає саміт "Великої двадцятки", зробив пріоритетом надання повноправного членства в Африканському союзі. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також була серед тих, хто виступав за членство АС у "Великій двадцятці" на останній зустрічі "Великої сімки", яка відбулася в Японії в середині травня.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС планує скористатися відсутністю Сі Цзіньпіна та путіна на саміті "Великої двадцятки" цього тижня в Індії, щоб активізувати свою роботу з країнами так званого Глобального Півдня.

"Велика двадцятка" (G20) - це міжнародна організація, що складається з 19 найбільших економік світу та Європейського союзу. Вона була створена у 1999 році для обговорення та співпраці з питань світової економіки та фінансів.

Метою "Великої двадцятки" є обговорення питань світової економіки, фінансової стабільності та макроекономічної координації, а також розробка рекомендацій та заходів, спрямованих на сприяння сталому зростанню та розвитку. Зустрічі лідерів "Великої двадцятки" проводяться щорічно, а також проводяться регулярні засідання міністрів фінансів та центральних банкірів цієї групи країн.

Африканський союзвійна в УкраїніG-20

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