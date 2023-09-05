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ПОЛІТИКА

ЄС використає відсутність путіна та Сі Цзіньпіна на G20, щоб залучити Африку – Bloomberg

05 вересня 2023, 15:54
ЄС використає відсутність путіна та Сі Цзіньпіна на G20, щоб залучити Африку – Bloomberg
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
Брюссель активізує зустрічі та переговори з лідерами Африки, щоб переосмислити партнерство.

Європейський Союз планує скористатися відсутністю лідерів Китаю та рф на саміті G20 цього тижня, щоб активізувати роботу з країнами так званого Глобального Півдня.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Оскільки Сі Цзіньпін та путін не беруть участі у дводенній зустрічі в Нью-Делі, ЄС хоче скористатися моментом. Блок прагне показати, що він серйозно ставиться до перегляду свого партнерства з Африкою, незважаючи на важку спадщину колоніалізму", - зазначили співбесідники агентства.

З боку африканських країн на саміті будуть присутні представники ПАР, члена Великої двадцятки, а також Єгипту, Нігерії та Коморських Островів, нинішніх голів Африканського Союзу, заявили джерела.

Як пише Bloomberg, зустріч лідерів G20 відбувається в умовах загострення конкуренції за глобальний вплив на тлі протистояння між США та Китаєм і розбіжностей щодо війни росії проти України.

"У той час, як Китай і росія досягли успіху в африканських країнах, зокрема, звертаючись до антиколоніальних настроїв, вихід путіна з Чорноморської зернової угоди найбільше вдарив по країнах, що розвиваються, потенційно залишаючи можливість Європі впливати на думку серед країн, які відмовилися засудити війну росії", - наголосило агентство.

За даними джерел, європейські лідери на зустрічі в Індії хочуть схвалити заявку Африканського Союзу стати постійним членом G20. 

"Постійне членство, а не "запрошена міжнародна організація", надасть Африканському Союзу такий же статус, як і ЄС. Це частина прагнення надати африканським країнам сильніший голос, коли міжнародні організації ухвалюють рішення, які стосуються, зокрема, подолання глобального потепління", - йдеться у статті.

Також на порядку денному - обговорення наслідків війни росії проти України для глобальної продовольчої безпеки у світлі відмови путіна відновити зернову угоду. Серед інших тем - зусилля щодо реформування глобальної фінансової архітектури, покращення умов для приватних інвестицій та інфраструктурних проектів в Африці, а також ситуація в регіоні Сахель.

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін пропустить саміт країн G20 у Нью-Делі. Також не поїде на захід путін - росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

ЄСG20Сі ЦзіньпінПутін

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