Президент Китаю Сі Цзіньпін пропустить саміт лідерів G20 – Reuters

Саміт в Індії розглядався як місце, де Сі Цзіньпін зможе зустрітися з президентом США Джо Байденом, який підтвердив, що приїде.

Президент Китаю Сі Цзіньпін, найімовірніше, не приїде на саміт лідерів G20 в Індії, який відбудеться наступного тижня.

Про це пише Reuters із посиланням на двох індійських чиновників, китайського дипломата і посадовця з уряду однієї з країн G20.

Замість китайського лідера Пекін на зустрічі в Нью-Делі представлятиме премʼєр-міністр Лі Цян. Чому Сі Цзіньпін відмовився від участі — поки що невідомо.

Саміт в Індії розглядався як місце, де Сі Цзіньпін зможе зустрітися з президентом США Джо Байденом, який підтвердив, що приїде.

На саміті G20 також не буде російського президента путіна. Він повідомив премʼєр-міністра Індії Нарендру Моді, що не візьме участі в саміті G20 наступного місяця, хоч Індія не є підписантом Римського статуту, на підставі якого діє Міжнародний кримінальний суд. Тобто Індія може не арештовувати путіна за ордером МКС.

Рвніше повідомляолось, що президент росії владімір путін погодився відвідати Китай – це буде його перша закордонна поїздка після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.