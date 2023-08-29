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Лавров представлятиме росію на саміті G20

29 серпня 2023, 10:51
Лавров представлятиме росію на саміті G20
Фото: ТАСС
російський президент путін не буде присутній на саміті G20 в Нью-Делі.

Про це повідомляє російський Интерфакс.

путін сказав прем'єр-міністру Індії Моді в телефонній розмові, що на зустрічі 9 і 10 вересня росію представлятиме міністр закордонних справ Сєргєй Лавров, йдеться на сайті. 

"Моді висловив розуміння у зв'язку з цим рішенням", - написало видання. 

Раніше Reuters написав, що путін не планує особисто відвідувати G20 в Індії.
G20РосіяЛавров

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