Лавров представлятиме росію на саміті G20

російський президент путін не буде присутній на саміті G20 в Нью-Делі.

Про це повідомляє російський Интерфакс.

путін сказав прем'єр-міністру Індії Моді в телефонній розмові, що на зустрічі 9 і 10 вересня росію представлятиме міністр закордонних справ Сєргєй Лавров, йдеться на сайті.

"Моді висловив розуміння у зв'язку з цим рішенням", - написало видання.