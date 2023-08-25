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ПОЛІТИКА

путін не планує особисто відвідувати G20 в Індії – Reuters

25 серпня 2023, 15:31
путін не планує особисто відвідувати G20 в Індії – Reuters
Фото: REUTERS
У березні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан видав ордер на арешт путіна у справі вивезення українських дітей.

Президент росії владімір путін не планує особисто бути присутнім на саміті G20 в Індії 9-10 вересня

Про це заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Reuters.

"Ні, таких планів у президента немає", - сказав Пєсков журналістам. Відповідаючи на запитання, чи візьме путін участь у саміті з відео-зв'язку, представник кремля зазначив, що формат уточнюватиметься.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт путіна за викрадення українських дітей на окупованих територіях. Це означає, що він ризикує бути заарештованим під час поїздки за кордон.

Цього тижня він був присутній на зустрічі лідерів групи економік БРІКС, що розвиваються, в Південній Африці з відеозв'язку, а не особисто.

Крім того, величезна кількість дезінформації була про те, що нібито путін у серпні збирається до Туреччини. Однак потім президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір сам відвідати росію у вересні.

У березні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан видав ордер на арешт путіна у справі вивезення українських дітей. Ордер Гааги дозволяє заарештувати путіна за межами рф та передати до суду. Після цього путін не залишав територію рф.

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