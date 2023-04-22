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Країни G7 думають про майже повну заборону експорту до росії

22 квітня 2023, 14:19
Країни G7 думають про майже повну заборону експорту до росії
Джерело: varta1.com.u
Велика сімка розгляне можливість заборони майже усього їхнього експорту до росії.

Таким може стати посилення санкцій проти росії через її вторгнення в Україну.

Про це сказав політик в уряді Японії, яка цього року головує в G7, передає Kyodo.

Таке рішення може бути ухвалене вже в травні під час саміту лідерів країн G7 в Хіросімі.

На нього має пройти обговорення заходів розширення підтримки України та посилення санкційного тиску на росію.На сьогодні країни G7 припинили експорт до росії низки товарів, включаючи продукцію, яка може бути використана у військових цілях та предмети розкоші.

Японський політик додав, що наразі готуються пропозиції нових обмежень, які можуть розширити торгове ембарго на вживані автомобілі, шини, косметичні товари і одяг.

У саміті візьмуть участь лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США та Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда також запросив президента України Володимира Зеленського.

Раніше в G7 заявили, що вони обговорять штучний інтелект та протидію російським фейкам.

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