Країни G7 думають про майже повну заборону експорту до росії

Велика сімка розгляне можливість заборони майже усього їхнього експорту до росії.

Таким може стати посилення санкцій проти росії через її вторгнення в Україну.

Про це сказав політик в уряді Японії, яка цього року головує в G7, передає Kyodo.

Таке рішення може бути ухвалене вже в травні під час саміту лідерів країн G7 в Хіросімі.

На нього має пройти обговорення заходів розширення підтримки України та посилення санкційного тиску на росію.На сьогодні країни G7 припинили експорт до росії низки товарів, включаючи продукцію, яка може бути використана у військових цілях та предмети розкоші.

Японський політик додав, що наразі готуються пропозиції нових обмежень, які можуть розширити торгове ембарго на вживані автомобілі, шини, косметичні товари і одяг.

У саміті візьмуть участь лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США та Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда також запросив президента України Володимира Зеленського.

Раніше в G7 заявили, що вони обговорять штучний інтелект та протидію російським фейкам.