G7 готує санкції проти російських алмазів

Країни G7 планують ввести нові санкції щодо великих алмазів вагою один карат, які видобуває російська компанія "Алроса".

На компанію "Алроса" припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у $2,5 млрд.

Про це повідомило видання The Economic Times.

Зазначається, що рішення про санкції може бути ухвалене під час саміту в Японії вже в кінці травня. Наразі не зрозуміло, в якій формі будуть запроваджені санкції, проте вже зрозуміло, що вони почнуться з великих алмазів.

російська компанія перебуває під санкціями США та Великої Британії, але Індія може вільно експортувати камені з росії до США та інших країн G7 після їх обробки. Тоді змінюється спеціальний код каменів – шестизначний номер, який використовується для ідентифікації товарів у транскордонній торгівлі.

В Індії мають надію, що G7 перегляне свої плани.

"Кількість осіб, зайнятих в огранюванні та поліруванні алмазів, набагато вища порівняно з нафтовою промисловістю. Країни G7 повинні переглянути це питання", – сказав один зі співрозмовників видання.

Санкціям проти російських алмазів поки що чинить опір Бельгія – найбільший у світі центр торгівлі алмазами.

Крім того, Україна буде серед пріоритетів на саміті G7.