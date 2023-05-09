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G7 готує санкції проти російських алмазів

09 травня 2023, 12:39
G7 готує санкції проти російських алмазів
Фото: shalbuzdag-666.ucoz.ru
Країни G7 планують ввести нові санкції щодо великих алмазів вагою один карат, які видобуває російська компанія "Алроса".

На компанію "Алроса" припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у $2,5 млрд.

Про це повідомило видання The Economic Times.

Зазначається, що рішення про санкції може бути ухвалене під час саміту в Японії вже в кінці травня. Наразі не зрозуміло, в якій формі будуть запроваджені санкції, проте вже зрозуміло, що вони почнуться з великих алмазів.

російська компанія перебуває під санкціями США та Великої Британії, але Індія може вільно експортувати камені з росії до США та інших країн G7 після їх обробки. Тоді змінюється спеціальний код каменів – шестизначний номер, який використовується для ідентифікації товарів у транскордонній торгівлі.

В Індії мають надію, що G7 перегляне свої плани.

"Кількість осіб, зайнятих в огранюванні та поліруванні алмазів, набагато вища порівняно з нафтовою промисловістю. Країни G7 повинні переглянути це питання", – сказав один зі співрозмовників видання.

Санкціям проти російських алмазів поки що чинить опір Бельгія – найбільший у світі центр торгівлі алмазами.

Крім того, Україна буде серед пріоритетів на саміті G7.

G7алмазсанкції

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