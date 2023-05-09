G7 готує санкції проти російських алмазів
На компанію "Алроса" припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у $2,5 млрд.
Про це повідомило видання The Economic Times.
Зазначається, що рішення про санкції може бути ухвалене під час саміту в Японії вже в кінці травня. Наразі не зрозуміло, в якій формі будуть запроваджені санкції, проте вже зрозуміло, що вони почнуться з великих алмазів.
російська компанія перебуває під санкціями США та Великої Британії, але Індія може вільно експортувати камені з росії до США та інших країн G7 після їх обробки. Тоді змінюється спеціальний код каменів – шестизначний номер, який використовується для ідентифікації товарів у транскордонній торгівлі.
В Індії мають надію, що G7 перегляне свої плани.
"Кількість осіб, зайнятих в огранюванні та поліруванні алмазів, набагато вища порівняно з нафтовою промисловістю. Країни G7 повинні переглянути це питання", – сказав один зі співрозмовників видання.
Санкціям проти російських алмазів поки що чинить опір Бельгія – найбільший у світі центр торгівлі алмазами.
Крім того, Україна буде серед пріоритетів на саміті G7.