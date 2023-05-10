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G7 може відбутись без Байдена

10 травня 2023, 11:58
G7 може відбутись без Байдена
Американський президент може не поїхати на саміт країн G7 в Японію через державний борг Сполучених штатів.

Джо Байден заявив, що попри наявність планів відвідати саміт країн Великої сімки в Японії, поїздку можуть скасувати при умовах, що він не досягне прогресу в переговорах з Конгресом, аби запобігти дефолту федерального уряду. 

Про це пише Kyodo.

Скасування поїздки для участі в триденному саміті G7 у Хіросімі з 19 травня "можливе, але малоймовірне", додав Байден. 

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що Токіо наразі не отримувало повідомлень від уряду США про можливу відсутність американського президента. 

Міністр фінансів США Джанет Єллен сказала, що уряд може залишитися без грошей вже 1 червня, якщо Конгрес не вдасться до необхідних заходів якомога швидше, щоб підвищити або призупинити ліміт в $31,4 трлн. 

Байден впевнений, що дефолту вдасться уникнути і вже 12 травня президент проведе черговий раунд переговорів з лідерами Конгресу.

G7Байден

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