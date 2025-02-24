G7 можуть не підтримати спільну заяву про Україну через позицію США

Раніше у Вашингтоні пригрозили відмовитися від підтримки спільної заяви.

Країни G7 обдумають позицію, аби не домовитися про спільну заяву з нагоди триріччя з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, щоможе посилити розкол між США.

Про це інформує агненція Bloomberg.

Того тижня дипломати намагалися знайти компроміс після того, як США виступили проти включення в заяву формулювання, що засуджує росію за напад на Україну, яке повторювало попередні заяви G7.

Крім того, Вашингтон не погодився із закликом посилити енергетичні санкції проти москви, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Джерела розповіли журналістам, що США пригрозили взагалі відмовитися від підтримки спільної заяви. Проте дискусії тривають.

Видання пише, що офіційний представник Білого дому говорив про те, що найближчим часом відбудеться зустріч, на якій обговорюватиметься спільна мета - припинення війни в Україні.

Також суперечка між країнами G7 відбувається напередодні голосування в ООН, де США та їхні союзники також глибоко розходяться в думках щодо резолюцій, які обговорюватимуть.

Журналісти пишуть, що адміністрація президента Трампа лобіює блокування української резолюції, яка засуджує москву за її агресивну війну. Також американці хочуть, щоб ООН підтримала текст Вашингтона, який спрямований на визначення шляху до миру.

Наскільки відомо, американський варіант заяви не засуджує рф за вторгнення в Україну і не підтримує такі принципи, як суверенітет і територіальна цілісність країни, які були частиною попередніх резолюцій ООН. Натомість у тексті містяться висловлювання скорботи з приводу "трагічної загибелі людей під час конфлікту між росією та Україною", а також заклик до якнайшвидшого припинення конфлікту і до встановлення міцного миру.

Зранку ми повідомляли, що США закликають ООН голосувати за їхній варіант резолюції щодо України.