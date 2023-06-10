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ПОЛІТИКА

G7 надала Україні рекомендації щодо реформ

10 червня 2023, 10:16
G7 надала Україні рекомендації щодо реформ
У Великій сімці вбачають пріоритетами України на наступні три місяці відновлення декларування, посилення САП та НАБУ та забезпечення конституційного правосуддя.

В G7 вважають, що вирішальним для майбутнього України є поновлення декларування, посилення Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а також забезпечення конституційного правосуддя. 

Про це йдеться у повідомленні послів в Twitter яке було опубліковане у ніч проти суботи, 10 червня.

"Зусилля щодо боротьби з корупцією та інституційною реформою мають вирішальне значення для майбутнього України. Посли G7 залишаються відданими подальшій підтримці їх запровадження", - зазначили посли Великої сімки.

У повідомленні зазначається, що Україні надали ключові рекомендації щодо посилення антикорупційних інституцій та реформування судової системи.

Зокрема, протягом наступних трьох місяців G7 рекомендує докласти першочергових зусиль для відновлення вимог декларування майна та фінансування політичних партій, посилення НАБУ та САП, а також забезпечення конституційного правосуддя.

А саме відновити обов'язок державних службовців (крім мобілізованих та безпосередньо залучених до бойових дій), подавати та оприлюднювати свої декларації про майновий стан та доходи під час військового стану; відновити перевірку Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацій про майновий стан та доходи; забезпечити публічний доступ до декларацій про активи з відповідним редагуванням положень про безпеку; та відновити вимоги щодо звітності, фінансування політичних партій із редагуванням положень про безпеку.

Щодо НАБУ та САП ухвалити нові законодавчі акти, спрямовані на вдосконалення процедур відбору керівника та ключових посадових осіб САП, посилити здатність регулювати її організаційну діяльність, зокрема, бюджетну та штатну, а також створити механізми дисциплінарної відповідальності та підзвітності керівництва САП шляхом запровадження окремої дисциплінарної комісії та незалежної ревізійної комісії, погодження функцій керівника.

Також посилити інституційну незалежність та спроможність НАБУ, у тому числі шляхом удосконалення законодавчої та нормативної бази шляхом збільшення штатної чисельності та забезпечення належного фінансування, забезпечення можливостей незалежного прослуховування телефонних розмов та створення інституту судової експертизи.

А щодо конституційного правосуддя необхідно ухвалити та запровадити законодавство про прозорий відбір суддів Конституційного суду на меритократичній основі, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки чесноти та професіоналізму кандидатів відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

реформиG7

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