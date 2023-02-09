G7 обговорює санкції проти компаній з Китаю, КНДР та Ірану – Bloomberg

Їх хочуть узгодити до річниці повномасштабної війни в Україні.

Країни "Великої сімки" розглядають можливість запровадження санкцій проти компаній з Китаю, Північної Кореї та Ірану, які можуть надавати росії товари військового призначення. Про це повідомляє Bloomberg.

Одне з джерел агентства зазначило, що наразі ці переговори перебувають на стадії формування, і дії окремих країн G-7 можуть не збігатися з діями інших. За словами співрозмовника, перелік компаній, які будуть включені у санкційний пакет, також наразі узгоджують.

Ці санкції будуть спрямовані на те, щоб перервати потік матеріалів військового призначення до росії через треті країни, які допомагають обходити санкції.

Держсекретар Ентоні Блінкен збирався обговорити питання поставок китайськими компаніями товарів військового призначення до росії із Сі Цзіньпінем під час поїздки до Пекіна, яка була відкладена після скандалу із китайською шпигунською повітряною кулею, збитою над США.

Союзники України вже наклали санкції на іранські фірми, які, як стверджується, постачають росії безпілотники, і зараз прагнуть розширити ці заходи. Вони також закликали Північну Корею надати москві боєприпаси. І Іран, і Північна Корея заперечують допомогу росії в її війні. Деякі країни G-7 вважають, що китайські фірми продають технологічні компоненти, такі як мікрочіпи, які приносять користь росії у військовому плані.

Дипломатичні зусилля також спрямовані на усунення будь-яких можливих лазівок у санкціях, якими може скористатися росія, через такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина та Індія.

Раніше повідомлялось, що Україна наклала санкції проти атомної галузі росії.