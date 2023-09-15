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G7 оголосить про заборону російських алмазів

15 вересня 2023, 14:12
G7 оголосить про заборону російських алмазів
Фото: shalbuzdag-666.ucoz.ru
Країни G7 оголосять про непряму заборону на торгівлю російськими алмазами.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на представника уряду Бельгії. 

За словами бельгійського посадовця, він очікує почути оголошення про непряму заборону на поставки російських алмазів у найближчі 2-3 тижні.

Сама заборона повинна набути чинності в січні.

Ще в травні G7 готувули санкції проти російських алмазів, проте так їх і не ввели. 

РосіяЗАБОРОНАалмази

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