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ПОЛІТИКА

G7 розробляє план для розблокування активів рф на користь України – FT

04 лютого 2024, 10:32
G7 розробляє план для розблокування активів рф на користь України – FT
Уряд Бельгії ініціював випуск боргових зобов'язань.

Бельгія запропонувала країнам G7 план, який міг би дозволити розблокувати заморожені російські активи в Європі. Їх хочуть використати на користь України.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, уряд Бельгії ініціював випуск боргових зобов'язань, які залучатимуть кошти для відновлення України. російські активи будуть використані для погашення боргу.

Financial Times пояснює, що союзники України будуть вимагати від росії погашення боргу за випущеними зобов'язаннями, але якщо Москва відмовиться, то партнери будуть залучати заморожені активи рф. Це допоможе обійти деякі юридичні перепони для конфіскації російських коштів.

"Це, серед іншого, дозволить відкласти питання про те, що буде відбуватися з суверенними російськими активами, хоча вони будуть використані як застава",, - сказав один зі співрозмовників видання, поінформований про цю тему.

За словами іншого джерела, який брав участь у переговорах між США та ЄС щодо російських активів, пропозиція Бельгії стала "спробою знайти компроміс між різними точками зору як всередині ЄС, так і в G7".

Раніше повідомлялось, що Сенат просуває законопроєкт про арешт заморожених російських активів для України.

БельгіяG7активи росії

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