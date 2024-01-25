Сенат просуває законопроект про арешт заморожених російських активів для України – ЗМІ

Вчора комітет з закордонних справ Сенату США ухвалив закон, який дозволяє США конфіскувати заморожені російські активи для оплати реконструкції України.

Про це пише американська газета The Hill.

Демократи і республіканці впевнені, що керівництво Сенату розгляне закон під назвою "Закон про РЕПО" як пріоритет для ухвалення на тлі зриву зусиль щодо надання подальшої допомоги Україні.

"Керівництво зобов’язується прийняти його якомога швидше", – сказав сенатор Джеймс Е. Ріш.

Якщо закон буде підписаний, то закон стане першим випадком, коли США конфіскують іноземні активи країни, з якою вони не воюють.

Законодавці заявили, що адміністрація Байдена підтримує законопроект.

"Вони хочуть мати це у своєму наборі інструментів", - сказав голова комітету і сенатор Бен Кардін.

Представник адміністрації сказав для The Hill, що загалом ми підтримуємо наявність внутрішніх законодавчих органів, які дадуть нам гнучкість, оскільки ми продовжуємо обговорювати з партнерами та союзниками те, як припинити агресію росії в Україні та забезпечити, щоб вона заплатила за завдані їй збитки.

Чиновник продовжив:

"Ми також ведемо активні розмови з нашими союзниками та партнерами, включаючи G7, щоб переконатися, що ми всі скоординовані, щоб змусити росію заплатити".

Кардіну вдалося прийняти свою поправку до законопроекту на засіданні комітету, намагаючись вирішити, за його словами, занепокоєння щодо оскаржень в американських судах щодо арешту урядом США активів іншого іноземного уряду, а не затягувати процес.

"Я думаю, що наївно думати, що не буде судових викликів. … Поправка, яку я зміг отримати, скоротить будь-які судові оскарження. Це дозволяє адміністрації вирішувати ці проблеми на ранній стадії процесу, а отже, може рухатися вперед за допомогою цього інструменту. І це також дає нашим партнерам у всьому світі впевненість у тому, що ми маємо надійну правову основу, коли ми рухаємося вперед", – сказав Кардін.

США тримають близько 5-6 мільярдів доларів в активах російського центрального банку, які вони заморозили в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення президента росії Володимира путіна в Україну.

Цю дію було вжито в координації з партнерами в Європі, Канаді та Японії, причому загальна сума заморожених активів російського центрального банку за кордоном становить близько 300 мільярдів доларів.

Країни G7 ще не прийшли до консенсусу щодо використання заморожених російських активів для відновлення України. Але кроки США щодо зміцнення формулювання та прийняття законодавства розглядаються як пріоритетний крок для залучення інших країн.

У тексті передбачено, що виконавча гілка влади повинна засвідчити Конгресу, що вона координує роботу з партнерами з G7 та іншими щодо спільної роботи щодо конфіскації російських активів для відновлення України.

"У самому законопроекті дуже чітко сказано про необхідність багатосторонніх дій не лише з G7 — тут також згадується Австралія та кілька інших територій, де є російські активи. Тож це працює лише в тому випадку, якщо ми можемо залучити тих, хто має найбільші обсяги російських активів, працювати з нами. Це дуже чітко сказано в тексті законопроекту", - сказав Кардін.

Кардін додав, що першочерговим питанням є те, щоб Сенат прослідкував за ухваленням Доповнення про національну безпеку президента Байдена, яке має включати 60 мільярдів доларів для України, але затримується через переговори щодо змін імміграційної політики США.

"Ми повинні зробити це доповнення. Україна має це мати. Це питання виживання", – сказав Кардін.

За його словами, законопроект про РЕПО це спосіб посилити тиск на росію, щоб вона вивела свої війська і прийняла відповідальність за завдані ними збитки.