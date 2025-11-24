З мирного плану США прибрали пункт про $100 млрд російських активів

Раніше план передбачав, що половина прибутку від активів піде США, а решта до американо-російського інвестиційного фонду.

Мирний план США щодо завершення повномасштабної війни в Україні скоротився на кілька пунктів, зокрема з нього прибрали положення про використання 100 млрд доларів заморожених російських активів.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За даними джерел, ознайомлених із документом, чиновники ЄС висловили оптимізм через виключення з останньої версії мирного договору пункту про виділення 100 млрд доларів заморожених активів РФ.

Раніше цей пункт передбачав, що США отримають 50% прибутку від активів, а невикористані кошти будуть направлені до американо-російського інвестиційного фонду.

Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що мирний план США щодо України скоротився з 28 до 19 пунктів.