З мирного плану США прибрали пункт про $100 млрд російських активів
Мирний план США щодо завершення повномасштабної війни в Україні скоротився на кілька пунктів, зокрема з нього прибрали положення про використання 100 млрд доларів заморожених російських активів.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
За даними джерел, ознайомлених із документом, чиновники ЄС висловили оптимізм через виключення з останньої версії мирного договору пункту про виділення 100 млрд доларів заморожених активів РФ.
Раніше цей пункт передбачав, що США отримають 50% прибутку від активів, а невикористані кошти будуть направлені до американо-російського інвестиційного фонду.
Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що мирний план США щодо України скоротився з 28 до 19 пунктів.