США дали ЄС зрозуміти, що після мирної угоди хотіли б повернути рф її заморожені активи, попри плани Єврокомісії використати їх для підтримки України.

Сполучені Штати дали зрозуміти Європейському Союзу, що після підписання мирної угоди у війні проти України вони хотіли б повернути росії її суверенні активи, заморожені в ЄС у межах санкцій.

Про це Politico повідомили два впливові європейські дипломати.

За їхніми словами, під час візиту посланця ЄС із санкцій Девіда О’Саллівана до Вашингтона влітку американські посадовці прямо заявили, що бачать повернення активів частиною майбутнього мирного врегулювання.

Попри позицію США, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжила просувати ідею використання заморожених російських коштів для фінансування України. У промові про стан Союзу 10 вересня вона оголосила про плани спрямувати активи на так званий репараційний кредит для Києва, що, за словами дипломатів, мало закріпити "європейську юрисдикцію" над ними.

Напруження посилилося після витоку 28-пунктного мирного плану Дональда Трампа. У документі пропонувалося інвестувати 100 млрд доларів із заморожених активів у відновлення України під контролем США, а решту передати в окремий американо-російський механізм. У Брюсселі це викликало обурення - у ЄС побачили ризик, що Вашингтон забере частину коштів, а іншу поділить із Москвою.

Дискусії також загострилися на тлі позиції Бельгії, яка вважає, що запропонована Єврокомісією схема "репараційних позик" для України не враховує раніше озвучені юридичні та політичні застереження Брюсселя.