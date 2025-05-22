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G7 ухвалили важливе рішення про підтримку України

22 травня 2025, 14:26
G7 ухвалили важливе рішення про підтримку України
Проте наразі не погоджена підсумкова заява.

Міністри фінансів країн G7 домовилися продовжувати підтримувати Україну в її захисті від вторгнення рф.  

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у кулуарах зустрічі G7 у Канаді, пише Bloomberg.

"Стало зрозуміло, що в рамках формату G7 підтримка триватиме без змін, і що Україна може розраховувати на сильну солідарність і суттєву підтримку з боку країн G7", - сказав Клінгбайль. 

Агенція зазначає, що станом на кінець середи група не погодила підсумкову заяву, яка формалізує зобов'язання, про які говорив Клінгбайль.

"Ми інтенсивно працюємо над нею - є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити. Але я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що в нас усе вийде", - заявив Клінгбайль про заяву.

Перед самітом країн G7 в середині червня переговори супроводжуються невизначеністю, особливо щодо того, чи будуть США продовжувати підтримувати Київ.

Раніше Лондон закликав G7 вдарити по путіну.

 

G7підтримка України

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