Лондон закликав G7 вдарити по путіну

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, Лондон: Працівники виконують роботи з очистки і технічного обслуговування годинників на вежі Єлизавети (Big Ben). Востаннє їх чистили в 2010 році. Фото: AFP

В Британії пропонують знизити стелю цін на російську нафту.

Велика Британія закликає G7 погодитися на зниження цінової стелі для російської нафти.

В уряді заявили, що такий крок потрібен для посилення тиску на лідера Кремля Володимира путіна з метою припинення війни проти України, повідомляє агентство Bloomberg.

"Тиск на російську воєнну машину потрібен як ніколи раніше", — йдеться в заяві Мінфіну Великої Британії.

У відомтстві додали, що путін не продемонстрував жодної готовності щиро розглядати пропозиції Зеленського щодо особистої зустрічі чи припинення вогню в його незаконній і жорстокій війні.

До країн G7 входять Велика Британія, США, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія. Усі вони шукають спосіб посилити цінову стелю, задля обмеження здатності москви фінансувати війну.

Наразі поріг встановлений на рівні $60 за барель і західні компанії можуть страхувати й транспортувати російську нафту лише тоді, коли її продано за ціною нижче цього рівня.

Канцлерка казначейства Британії Рейчел Рівз заявила, що "саме зараз слушний момент для зниження стелі $60 за барель на російську нафту", згідно з повідомленням уряду.

Вона закликала партнерів по G7 до єдності у зусиллях, спрямованих на досягнення "справедливого й тривалого миру".

У відповідь на санкції кремль створив тіньовий флот танкерів, часто з невідомими власниками й страховиками, який постачає нафту на нові ринки, переважно в Азії, що дозволило кремлю частково обійти санкції.

Нагадаємо, що два дні тому ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти росії.