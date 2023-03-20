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G7 відклала перегляд стелі цін на російську нафту – Bloomberg

20 березня 2023, 19:57
G7 відклала перегляд стелі цін на російську нафту – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Країни Великої сімки не будуть переглядати обмеження ціни на російську нафту цього тижня.

На сьогодні нафта продається значно нижче поточного порогу в $60.

Повідомляє Bloomberg.

Країни-члени Європейського Союзу були проінформовані виконавчою владою блоку про те, що G7, відповідальна за встановлення та зміну ліміту цін, мало зацікавлена у зміні цінових рівнів на даному етапі, пише американське інформагенство. 

Переговори між Єврокомісією та G7 швидше всього продовжаться після саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюсселі.

Раніше стало відомо, що G7 погодилася переглянути рівень цін в середині березня, і законодавство ЄС передбачає, що метою має бути утримання порогового значення на 5% нижче середніх ринкових ставок.

Звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) минулого тижня показав, що в лютому російська нафта та нафтопродукти продавалися за ціною, нижчою за максимальну. 

Середньозважена експортна ціна російської нафти склала $52,48 за барель без урахування витрат на доставку і страхування. 

Нафта Urals, ключова експортна суміш росії, продавалася за $45,27 на ринку Чорного моря, тоді як такі суміші, як ESPO, Sakhalin і Sokol, призначені для відправлення в Азію, торгувалися значно вище верхньої межі.

Польща та країни Балтії наполягали на зниженні верхньої межі ціни щонайменше до $49, щоб створити додатковий тиск на фінанси рф.

Вчора стало відомо, що дискусії G7 не показали жодних змін, повідомили два джерела, знайомі з ходом переговорів, заявляє Bloomberg.

Обговорення триватимуть в тому числі після саміту лідерів ЄС, і виконавчий орган блоку продовжить співпрацювати з G7 на основі даних, наданих агентства.

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