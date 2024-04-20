Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

G7 закликала Іран не відправляти балістичні ракети до росії

20 квітня 2024, 08:58
G7 закликала Іран не відправляти балістичні ракети до росії
Група готова відповісти швидко та скоординовано.

G7 закликала Іран утриматися від відправки балістичних ракет до росії, заявивши, що такий крок спровокує "нові та значні заходи" проти Тегерана.

Про це повідомляє Politico.

Попередження, оприлюднене в комюніке після зустрічі міністрів фінансів країн G7, з'явилося через кілька годин після того, як Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив журналістам, що Сполучені Штати були "поінформовані" Ізраїлем про удар в останню хвилину, але з боку США не було ніякого втручання.

Застереження G7 прозвучало після повідомлень про те, що Іран може поповнити виснажені російські запаси балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій.

"Ми закликаємо Іран не робити цього, оскільки це означатиме суттєву матеріальну ескалацію в його підтримці війни росії проти України", - йдеться в заяві G7. 

“Якщо ж Тегеран зробить це, ми готові відповісти швидко й скоординовано, в тому числі новими та значними заходами проти Ірану", - наголосили міністри в комюніке.

Одним із можливих заходів може стати обмеження польотів для авіакомпанії Iran Air, хоча юридичні питання все ще залишаються відкритими.

G7 також висловила занепокоєння з приводу поставок до росії матеріалів і компонентів подвійного призначення з Китаю.

Нагадаємо, у G7 заявили, що росія має заплатити за шкоду, яку завдає Україні.

Іранбалістичні ракетивійна в УкраїніG-7росія-агресор

Останні матеріали

Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Політика
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 16:37
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Політика
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 12:24
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Політика
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 06:14
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Політика
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 15:06
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Технології
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 12:13
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Політика
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 08:38
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Політика
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 13:25
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Політика
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 10:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється