G7 закликала Іран не відправляти балістичні ракети до росії

Група готова відповісти швидко та скоординовано.

G7 закликала Іран утриматися від відправки балістичних ракет до росії, заявивши, що такий крок спровокує "нові та значні заходи" проти Тегерана.

Про це повідомляє Politico.

Попередження, оприлюднене в комюніке після зустрічі міністрів фінансів країн G7, з'явилося через кілька годин після того, як Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив журналістам, що Сполучені Штати були "поінформовані" Ізраїлем про удар в останню хвилину, але з боку США не було ніякого втручання.

Застереження G7 прозвучало після повідомлень про те, що Іран може поповнити виснажені російські запаси балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій.

"Ми закликаємо Іран не робити цього, оскільки це означатиме суттєву матеріальну ескалацію в його підтримці війни росії проти України", - йдеться в заяві G7.

“Якщо ж Тегеран зробить це, ми готові відповісти швидко й скоординовано, в тому числі новими та значними заходами проти Ірану", - наголосили міністри в комюніке.

Одним із можливих заходів може стати обмеження польотів для авіакомпанії Iran Air, хоча юридичні питання все ще залишаються відкритими.

G7 також висловила занепокоєння з приводу поставок до росії матеріалів і компонентів подвійного призначення з Китаю.

Нагадаємо, у G7 заявили, що росія має заплатити за шкоду, яку завдає Україні.