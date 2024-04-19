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У G7 заявили, що росія має заплатити за шкоду, яку завдає Україні

19 квітня 2024, 15:31
У G7 заявили, що росія має заплатити за шкоду, яку завдає Україні
росія має заплатити за шкоду та руйнування, які завдає Україні в цій війні.

Про це написано в комюніке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи семи" в італійському Капрі. 

"росія має заплатити за шкоду та руйнування, які вона завдає. Ми засуджуємо нещодавні ракетні та безпілотні удари рф по енергетичній інфраструктурі та містах України. Ми сповнені рішучості забезпечити повну відповідальність і підтримуємо Україну в отриманні компенсації за втрати та шкоду, спричинені агресією росії. Ми вітаємо запуск Реєстру збитків, завданих агресією кремля Україні", - йдеться у комюніке.

Міністри додали, що російські активи залишаться замороженими на Заході, доки росія не припинить агресію та не заплатить за завдану нею шкоду Україні.

"Суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки росія не припинить агресію та не заплатить за завдану нею шкоду", - йдеться в документі. 

Крім того, глави МЗС домовилися вивчати всі можливі шляхи допомоги Україні в отриманні нею компенсації від росії відповідно до власних відповідних правових систем і міжнародного права.

В березні ми писали, що Британія готова віддати Україні заморожені активи центробанку росії.

 

G7репараціїРосія

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