G7 засудили російський удар по Дніпру та підтвердили непохитну підтримку України

Чиновники засудили "безвідповідальну та загрозливу ядерну риторику" росії.

Удар росії по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності "Кедр" доводить її безрозсудну поведінку. Країни "Великої сімки" продовжать підтримувати територіальну цілісність та незалежність України.

Про це сказано в спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, повідомляє Reuters.

Чиновники засудили "безвідповідальну та загрозливу ядерну риторику" росії.

Як зазначається у заяві, удар новою балістикою по Дніпру в черговий раз показав безрозсудну та ескалаційну поведінку росії.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишатиметься непохитною", - наголосили міністри.

Вони попередили, що підтримка росії Північною Кореєю означає небезпечне розширення конфлікту із серйозними наслідками для європейської та індо-тихоокеанської безпеки. Глави МЗС закликали Китай вжити заходів проти такої ескалації.

Також, як уточнили міністри у заяві, вони хочуть розпочати передачу коштів Україні в рамках кредиту на 50 млрд доларів до кінця цього року.

Чиновники пообіцяли вжити заходів проти груп, які допомагають росії обходити санкції.

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти вперше використали для удару по Україні нову ракету. Ціллю ворога став Дніпро, по ньому було запущено балістичну ракету середньої дальності.