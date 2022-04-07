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G7 збирається вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту

Ми встановимо верхню межу на рівні приблизно половини від поточної ціни і створимо механізм, який не дозволить купувати її дорожче
Країни Великої сімки мають намір встановити максимальну межу цін на російську нафту на вдвічі нижчому рівні від поточних розцінок.
G7 збирається вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту Фото: Sven Hoppe/dpa
Механізм обмежень для російської нафти, який обговорювали на саміті Великої сімки (G7), скоротить її ціну вдвічі. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, пише агентство Kyodo, повідомляє Deutsche Welle.
 
"Ми встановимо верхню межу на рівні приблизно половини від поточної ціни і створимо механізм, який не дозволить купувати її дорожче", - заявив Кісіда.
 
У комюніке за підсумками саміту лідерів країн Великої сімки говорилося, що розглядається варіант заборонити всі послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною вище за граничну. Верхня межа цін буде погоджена за підсумками "консультацій з міжнародними партнерами", заявили в G7. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав план G7 "дуже амбітним" і вимагає подальшого опрацювання.
 
Можливі наслідки для світового ринку нафти
 
Агентство Bloomberg писало з посиланням на джерела, що у G7 обговорюють обмеження цін за рахунок верхньої межі на страхування та перевезення нафти. Такий механізм дозволить страхувати та перевозити лише нафту та нафтопродукти з Росії, вартість яких не перевищуватиме встановлений поріг, пояснювало джерело агентства.
 
Підхід, що обговорюється, означатиме, що у разі згоди постачальника на встановлену ціну, то страхова компанія отримає право на виключення з ембарго на російську нафту і зможе надати страхові послуги судну. Аналогічні заходи могли б застосовувати судноплавні компанії, яким належать нафтові танкери.
 
Тим часом аналітики JP Morgan застерегли, що Росія у відповідь на обмеження цін може скоротити щоденний видобуток нафти на п'ять мільйонів барелів, не завдавши при цьому надмірної шкоди власній економіці. За такого розвитку подій світові ціни на нафту можуть досягти "стратосферних" 380 доларів за барель, попередили у JP Morgan.
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04 07 2022 11:24
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