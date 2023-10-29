G7 зміцнюватиме ланцюги постачання мінералів для мікросхем і електрокарів

Країни G7 разом з партнерами погодилися створити стійкі ланцюги постачання найважливіших мінералів, таких як рідкоземельні елементи, які використовуються в електромобілях.

Про це пише Kyodo News.

"Міністри країн G7 прагнуть посилити співпрацю з багатими на ресурси країнами, зокрема країнами Глобального Півдня, оскільки їхня роль у створенні стабільних ланцюгів поставок стає все важливішою в сучасних геополітичних умовах", - заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Ясутоші Нішімура.

Він оприлюднив угоду після засідання, на якому вперше були присутні делегації країн з економікою, що розвивається.

Війна росії в Україні і напруженість між США та Китаєм щодо передових напівпровідників і технологій, серед інших питань, підкреслюють важливість економічної безпеки та ланцюгів постачання матеріалів, необхідних для виробництва комп’ютерних мікросхем і батарей.

Учасники також обговорюють свою відповідь на економічний примус, адже деякі демократичні країни критикували Китай за застосування таких тактик як домінування в торгівлі, щоб чинити тиск на інші країни заради досягнення своїх політичних цілей. Раніше цього місяця Китай, що займає високу частку ринку мінералів, важливих для декарбонізації, оголосив про новий контроль над експортом графіту - матеріалу, який використовується в батареях, паливних елементах і ядерних реакторах, починаючи з 1 грудня.

"Ми збираємося розібратися з проблемою "економічного примусу", уникаючи водночас потрапити в пастку надмірного протекціонізму", - сказав японський міністр.