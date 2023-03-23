Це допоможе Міжнародному кримінальному суду швидше і ефективніше працювати в Україні, розслідуючи воєнні злочини, скоєні росією.

З української сторони угоду підписав генеральний прокурор Андрій Костін.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Рішення про це відкриття було ухвалено ще 3 березня і сьогодні ми підписали відповідний міжнародний документ. Це означає, що команда прокурора Каріма Хана зможе працювати в Україні в більш стабільних умовах. І це дозволить їм не лише перебувати більший термін в Україні, а й мати відповідний офіс, який буде захищений у всіх можливих вимірах. У тому числі з відповідним захистом інформації", – заявив генпрокурор України.

На думку Костіна, це допоможе МКС інтенсивніше та ефективніше працювати в Україні щодо розслідування воєнних злочинів, скоєних росією.