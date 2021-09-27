Гаджети можуть уповільнити розвиток словникового запасу дитини - дослідження

За словами науковиці Марії Асікайнен, на розвиток словникового запасу дітей може впливати й те, чи використовують батьки гаджети під час спілкування з ними

Науковці Університетської лікарні міста Тампере (Фінляндія) з'ясували, що тривале використання гаджетів уповільнює розвиток словникового запасу дітей.

Про це пише фінське видання Yle, зазначає "Громадське".

Науковці проаналізували дані щодо 1667 сімей, які збирали у 2013-2015 роках. У дослідженні вивчали розвиток словникового запасу дітей від 1,5 року до 2 років.

Зазвичай дитина у 1,5 року знає 5-20 слів, а у віці 2 років - 40-50 слів. Проте що більше часу дитина проводила біля екранів гаджетів, то повільніше розвивався її словниковий запас.

За словами науковиці Марії Асікайнен, на розвиток словникового запасу дітей може впливати й те, чи використовують батьки гаджети під час спілкування з ними. Наприклад, увімкнений поруч ноутбук або смартфон негативно впливає на ефективність комунікації з дитиною.

"Це дослідження ще раз довело, що розвиток дитини залежить від того, як багато з нею займаються батьки, що і як вони роблять разом", - сказала Асікайнен.

Також на розвиток словникового запасу дитини може вплинути те, чи читають їм батьки щодня книжки.

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