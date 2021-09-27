Гаджети можуть уповільнити розвиток словникового запасу дитини - дослідження
Про це пише фінське видання Yle, зазначає "Громадське".
Науковці проаналізували дані щодо 1667 сімей, які збирали у 2013-2015 роках. У дослідженні вивчали розвиток словникового запасу дітей від 1,5 року до 2 років.
Зазвичай дитина у 1,5 року знає 5-20 слів, а у віці 2 років - 40-50 слів. Проте що більше часу дитина проводила біля екранів гаджетів, то повільніше розвивався її словниковий запас.
За словами науковиці Марії Асікайнен, на розвиток словникового запасу дітей може впливати й те, чи використовують батьки гаджети під час спілкування з ними. Наприклад, увімкнений поруч ноутбук або смартфон негативно впливає на ефективність комунікації з дитиною.
"Це дослідження ще раз довело, що розвиток дитини залежить від того, як багато з нею займаються батьки, що і як вони роблять разом", - сказала Асікайнен.
Також на розвиток словникового запасу дитини може вплинути те, чи читають їм батьки щодня книжки.
Нагадаємо, що у Китаї дітям обмежили час на TikTok: вони зможуть переглядати відео до 40 хвилин на день
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Українка перемогла на конкурсі "Міс світу плюс сайз"
- ФОТО Автомобіль помічника Президента обстріляли, влучило понад 10 куль — МВС
- ФОТО СБУ "накрила" ділків, які підробляли COVID-документи для заробітчан