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Гаджети можуть уповільнити розвиток словникового запасу дитини - дослідження

За словами науковиці Марії Асікайнен, на розвиток словникового запасу дітей може впливати й те, чи використовують батьки гаджети під час спілкування з ними
Науковці Університетської лікарні міста Тампере (Фінляндія) з'ясували, що тривале використання гаджетів уповільнює розвиток словникового запасу дітей.
Гаджети можуть уповільнити розвиток словникового запасу дитини - дослідження Фото: з вільних джерел

Про це пише фінське видання Yle, зазначає "Громадське".

Науковці проаналізували дані щодо 1667 сімей, які збирали у 2013-2015 роках. У дослідженні вивчали розвиток словникового запасу дітей від 1,5 року до 2 років.

Зазвичай дитина у 1,5 року знає 5-20 слів, а у віці 2 років - 40-50 слів. Проте що більше часу дитина проводила біля екранів гаджетів, то повільніше розвивався її словниковий запас.

За словами науковиці Марії Асікайнен, на розвиток словникового запасу дітей може впливати й те, чи використовують батьки гаджети під час спілкування з ними. Наприклад, увімкнений поруч ноутбук або смартфон негативно впливає на ефективність комунікації з дитиною.

"Це дослідження ще раз довело, що розвиток дитини залежить від того, як багато з нею займаються батьки, що і як вони роблять разом", - сказала Асікайнен. 

Також на розвиток словникового запасу дитини може вплинути те, чи читають їм батьки щодня книжки.

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27 09 2021 09:33
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