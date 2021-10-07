Гаїті просить США та ООН відправити військових до країни після вбивства президента
Про це пише BBC та Reuters, зазначає "Громадське".
Урядовець Гаїті Матіас П'єр заявив, що питання про допомогу США порушували під час розмови між тимчасовим прем'єр-міністром Клодом Жозефом і держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однак представник адміністрації США відповів, що "наразі не планується надавати військову допомогу".
Влада Гаїті також спрямувала запити про відправлення іноземних військових до країни до посольства США та офісу ООН.
У листах чиновники зазначали, що ключова інфраструктура країни - порт, аеропорт та енергетична інфраструктура - можуть бути під загрозою.
Окрім того, у країні хочуть посилити безпеку для призначення виборів нового президента країни.
Хоча США не будуть надавати своїх військових, там пообіцяли відправити на Гаїті співробітників ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки для допомоги в розслідуванні.
Політична місія ООН у Гаїті наразі вивчає лист з Гаїті. Представник ООН Хосе Луїс Діас зауважив, що за будь-яких обставин відправлення військ буде питанням Ради безпеки ООН.
Нагадаємо, що 7 липня група невідомих вчинила напад на приватну резиденцію президента республіки і смертельно його поранила.
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