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Ганновер передає Миколаєву спецтехніку й генератори

07 грудня 2022, 11:29
Ганновер передає Миколаєву спецтехніку й генератори
Джерело: lb.ua
Місто Ганновер, яке є адміністративним центром німецької федеральної землі Нижня Саксонія, направляє до Миколаєва десять одиниць спеціальної техніки.

Про це повідомляє DPA.

До складу гуманітарного важнтажу входять фронтальні навантажувачі, карети швидкої допомоги та мікроавтобуси, а також кілька електрогенераторів.

"Ми зобов'язані допомогти, адже потреба (в цьому) в Миколаєві дуже велика. Складна гуманітарна ситуація вимагає спільних зусиль", – заявив лорд-мер Ганновера Беліт Онай.

Сім одиниць техніки було взято з автопарку Ганновера, зокрема пожежної частини та різних відомств. Ще три автомобілі було організовано завдяки співпраці з Товариством міжнародного співробітництва (GiZ).

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Транспортні засоби потрібні місту Миколаєву для порятунку людей, розбору завалів, а також для підтримання або відновлення електро- та водопостачання.

Очікується, що протягом 7-9 грудня автомобілі будуть доставлені до румунсько-українського кордону, де їх отримають представники з Миколаєва.

Як зазначає DPA, Миколаїв унаслідок бойових дій втратив майже дві третини автопарку. Значна частина техніки була знищена російськими обстрілами, частина – передана українській армії.

Крім того, росія зруйнувала в Миколаєві близько двох тисяч житлових будинків, багато громадських об'єктів, мостів та доріг, а також серйозно пошкодила електромережу.

Ганновер і Миколаїв раніше уклали угоду про партнерство.

Раніше повідомлялось, що Фонд Баффетта поставить Україні генератори на $30 млн.

Німеччинадопомога

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