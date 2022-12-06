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Фонд Баффетта поставить Україні генератори на $30 млн

06 грудня 2022, 17:14
Фонд Баффетта поставить Україні генератори на $30 млн
Фото: Уніан
Фонд Говарда Баффета надасть Україні енергетичне обладнання, перша партія генераторів прибуде до України наступного тижня

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, 6 грудня.

Зокрема, він висловив подяку фонду американського бізнесмена Говарда Баффета – сина Воррена Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання, генератори великої потужності на 30 млн доларів.

"Перша партія з восьми генераторів прибуде в Україну вже наступного тижня. Це результат зустрічі та домовленості між президентом Володимиром Зеленським і паном Баффетом", – сказав Кулеба.

Він також поінформував, що Нідерланди виділили 26 надпотужних трансформаторів, запчастини та обладнання.

"Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі передало 42 кілометри кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачі потоку, роз'єднувачі. Це обладнання чекає на технічну оцінку і готується до відправки в Україну", - продовжив міністр.

Серед іншого планується відправити в Україну низку потужних трансформаторів від чеських партнерів.

За словами Кулеби, темпи та обсяги допомоги енергосистемі зростають.

"Разом ми не дамо російському ракетному терору досягти його цілей", – запевнив Кулеба.

Раніше повідомлялось, що Канада надасть Україні обладнання для розмінування на 15 млн доларів.

енергозбереженнядопомогаблагодійністьКулебагенератори

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