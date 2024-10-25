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ПОЛІТИКА

Гарріс і Трамп розділили ключові штати порівну – Bloomberg

25 жовтня 2024, 13:32
Гарріс і Трамп розділили ключові штати порівну – Bloomberg
джерело AA
Як пише Bloomberg, Трамп має перевагу у найважливішому - економіці.

За десять днів до виборів президента США демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп зрівнялися за рівнем підтримки. Йдеться про сім ключових так званих хитких штатів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дані опитування BloombergNews/Morning Consult свідчать, що Гарріс і Трамп йдуть нарівні - з 49% підтримки на кожного у семи штатах (Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вашингтон). Статистична похибка опитування становить 1 відсоток.

Щоб перетягнути перевагу Трамп має намір мобілізувати виборців, які зазвичай не приходять на вибори. Гарріс намагається залучити жінок та "підібрати" поміркованих республіканців, які не є прихильниками Трампа.

Демократка перевищує свого опонента за деякими особистими якостями. Виборці віддають перевагу Гарріс, коли йдеться про розумово здорового, чесного і милосердного кандидата. Ці виборці також частіше вважали Трампа небезпечним

Проте експрезидент теж має сильні сторони, зокрема багато виборців вважає його досвідченим, патріотом та сильним лідером.

Як пише Bloomberg, Трамп має перевагу у найважливішому - економіці. Приблизно 50% американців у ключових штатах більше довіряють йому в економічних питаннях, тоді як Гарріс - 45%.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. Головна битва точиться між двома головними кандидатами - республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс.

Нагадаємо, республіканці в обох палатах Конгресу США починають готувати свій порядок денний на "перші 100 днів" Дональда Трампа на випадок його перемоги за результатами виборів, що відбудуться 5 листопада.

Дональд ТрампВибори в СШАКамала Гарріс

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