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ПОЛІТИКА

Гарріс назвала Трампа "боягузом"

19 серпня 2024, 11:40
Гарріс назвала Трампа
Зауваження Гарріс пролунали під час передвиборчої кампанії в критично важливому для виборів штаті Пенсильванія.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс натякнула, що її суперник у боротьбі за посаду президента Дональд Трамп є "боягузом".

Про це повідомляє Reuters.

Зауваження Гарріс пролунали під час передвиборчої кампанії в критично важливому для виборів штаті Пенсильванія.

"За останні кілька років відбулося якесь збочення, яке, як мені здається, полягає в тому, що міра сили лідера ґрунтується на тому, кого ви знищуєте. Тоді як ми знаємо, що реальне й істинне мірило сили лідера – у тому, кого ти піднімаєш", – сказав Гарріс у виступі перед натовпом прихильників.

Вона додала, що "той, хто займається знищенням інших людей, – боягуз", не вказуючи, що має на увазі саме Трампа.

Однак американські ЗМІ вказують, що ця репліка вписується у фокус кампанії Гарріс на силі, лідерстві та демократії, щоб протиставити себе Трампу на передвиборчих перегонах.

Сам Трамп неодноразово вдавався до образ на адресу Гарріс, називаючи її "божевільною", "некомпетентною" і навіть поставивши під сумнів її расову приналежність.

Відтоді члени Республіканської партії порадили Трампу зосередити свою риторику більше на політичних розбіжностях з Гарріс і менше на особистих образах.

Нагадаємо, зараз Демократична партія намагається переконати виборців, що Трамп — це "пережиток минулого", до якого Штати не можуть дозволити собі повернутися. Вік Трампа лише допомагає аргументам Гарріс. До того як кандидатура Гарріс змінила рух президентської гонки, кампанія Трампа зосереджувалася на віку Байдена — це наче були перегони між "сильним і слабким". Однак тепер гра змінилася.

Вибори СШАДональд ТрампКамала Гарріс

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