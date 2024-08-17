Вік Трампа стає новим фронтом в президентських перегонах: Гарріс використовує старі аргументи – Politico

Зараз Демократична партія намагається переконати виборців, що Трамп — це "пережиток минулого", до якого Штати не можуть дозволити собі повернутися.

Кандидат у президенти США, 78-річний Дональд Трамп витратив місяці своєї передвиборчої кампанії, виставляючи 81-річного Джо Байдена як «старого, якому не можна довіряти майбутнє країни». Однак тепер він зіткнувся зі схожими атаками від молодшої за нього Камали Гарріс.

Про це пише Politico.

Зараз Демократична партія намагається переконати виборців, що Трамп — це "пережиток минулого", до якого Штати не можуть дозволити собі повернутися.

Нещодавнє опитування Marquette Law School показало, що 57% людей вважають Трампа застарим для президентства, водночас лише 13% думають так про 59-річну Гарріс. Тобто один з головних аргументів Трампа про вік, який він застосовував проти Байдена, на тлі Гарріс працює проти нього.

Деякі демократи насолоджуються тим, що нарешті можуть критикувати вік Трампа, після того як були змушені захищати старішого Байдена. Кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії Тім Волз на цьому тижні назвав Трампа "малоенергійним, втомленим" і "хлопцем, якому потрібно трохи відпочити на вихідних".

Водночас акцент на віці Трампа може відштовхнути виборців старшого віку і виглядати лицемірно після того, як Гарріс та інші демократи захищали вік Байдена, зазначає Politico.

Сама ж Гарріс "бʼє" по віку Трампа більш тонко. У своїх публічних виступах вона часто говорить про минуле, зосереджуючи увагу на стані робітичного класу, відсутності медичних страхувань і неможливості жінок приймати рішення про власне репродуктивне здоровʼя. На одному з мітингів натовп скандував: "Ми не повернемося назад", — це фраза, яка менш ніж за кілька тижнів стала візитною карткою кампанії Гарріс.

"Ця кампанія — це не просто ми проти Дональда Трампа. Це про два різних бачення нашої нації: наше — зосереджене на майбутньому; інше — зосереджене на минулому", — заявляла Гарріс.

Вік Трампа лише допомагає аргументам Гарріс. До того як кандидатура Гарріс змінила рух президентської гонки, кампанія Трампа зосереджувалася на віку Байдена — це наче були перегони між "сильним і слабким". Однак тепер гра змінилася.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.