Гарріс випереджає Трампа на 5 пунктів в опитуванні

Наразі Гарріс випереджає Трампа навіть в ключових штатах.

Кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США з результатом 42% проти 37%.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Результати опитування Ipsos продемонстрували, що Гарріс збільшила свою перевагу з липня, коли в опитуванні її відрив від Трампа був 37% проти 34%.

Опитування було проведене з 2 по 7 серпня, участь взяло 2 045 дорослих американців. Воно показало, що 4% опитаних підтримують незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого, а це на 6% менше порівняно з липнем.

Також в окремому опитуванні Ipsos з'ясувалося, що Гарріс випереджає Трампа в ключових штатах, де вибори будуть найбільш напруженими: Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсині.

В них Гарріс отримує 42% голосів порівняно з 40% у Трампа попри те, що дані щодо окремих штатів не уточнюються.

Гарріс розпочала свою передвиборчу кампанію 21 липня після того, як 81-річний президент Джо Байден згорнув свою кампанію і підтримав її після невдалого виступу на дебатах 27 червня проти Трампа.