Трамп і Гарріс погодилися зустрітися на дебатах на початку вересня

Обидвоє підтвердили свою участь.

Дональд Трамп і Камала Гарріс зустрінуться на дебатах в ефірі ABC News на 10 вересня.

Про це повідомив телеканал ABC News в соцмережі X (Twitter).

"Дебати кандидатів у президенти, які пройшли відбір, відбудуться 10 вересня на телеканалі ABC News. Віце-президент Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC", - йдеться в дописі.

Зовсім нещодавно команда Камали Гарріс відмовляється від дебатів, запропонованих Трампом.