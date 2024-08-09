Трамп і Гарріс погодилися зустрітися на дебатах на початку вересня
Дональд Трамп і Камала Гарріс зустрінуться на дебатах в ефірі ABC News на 10 вересня.
Про це повідомив телеканал ABC News в соцмережі X (Twitter).
"Дебати кандидатів у президенти, які пройшли відбір, відбудуться 10 вересня на телеканалі ABC News. Віце-президент Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC", - йдеться в дописі.
Зовсім нещодавно команда Камали Гарріс відмовляється від дебатів, запропонованих Трампом.