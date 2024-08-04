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ПОЛІТИКА

Команда Камали Гарріс відмовляється від дебатів, запропонованих Трампом

04 серпня 2024, 08:53
Команда Камали Гарріс відмовляється від дебатів, запропонованих Трампом
з вільних джерел
Віцепрезидентка Гарріс у будь-якому разі буде присутня в ефірі ABC News, "щоб скористатися можливістю поспілкуватися з національною аудиторією в прайм-тайм".

В команді віцепрезидентки США Камали Гарріс заявили, що не погодяться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

Про це сказав директор з комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер, якого цитує CBS News.

Раніше в суботу кампанія Гарріс заявила, що "Дональд Трамп тікає наляканий", сподіваючись, що Fox News "врятує його" від дебатів, про які він вже домовився з ABC News.

"Йому потрібно припинити грати в ігри і з'явитися на дебати, на які він вже погодився 10 вересня", – заявив Тайлер.

Він додав, що віцепрезидентка Гарріс у будь-якому разі буде присутня в ефірі ABC News, "щоб скористатися можливістю поспілкуватися з національною аудиторією в прайм-тайм".

Тайлер сказав, що кампанія відкрита для обговорення подальших дебатів, але тільки після того, як відбудуться дебати, на які обидві кампанії вже погодилися.

"Містер "Будь-коли, будь-де, у будь-якому місці" не повинен мати з цим жодних проблем, якщо тільки він не надто боїться з'явитися 10-го числа", – додав представник штабу Гарріс.

Трамп заявив, що погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня на заході, який модеруватиме телеканал Fox News. 

Дональд ТрампдебатиВибори в СШАКамала Гарріс

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