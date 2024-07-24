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ПОЛІТИКА

Гарріс випереджає Трампа на президентських перегонах у США – опитування Reuters

24 липня 2024, 09:06
Гарріс випереджає Трампа на президентських перегонах у США – опитування Reuters
Гарріс ще офіційно не висунули кандидаткою на вибори від Демократичної партії, проте вона має найбільше шансів для цього.

Віцепрезидентка Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа в першому опитуванні Reuters/Ipsos після рішення Джо Байдена вийти з президентських перегонів.

За представницю «синіх» готові проголосувати 44% виборців, а Трампу віддали перевагу 42% опитуваних. Проте різниця між суперниками знаходиться у межах статистичної похибки у 3%.

Про це пише Reuters.

Нове опитування, проведене в понеділок і вівторок, відбулося після Національного з'їзду Республіканської партії, на якому Трамп офіційно прийняв номінацію, а також після оголошення Байдена в неділю про те, що він залишає перегони і підтримує Гарріс.

За результатами опитування попереднього опитування 15-16 липня Гарріс і Трамп набрали 44% голосів, а вже 1-2 липня Трамп випереджав її на один відсоток – обидва опитування знову були в межах похибки.

Як зазначає Reuters, загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про підтримку американцями політичних кандидатів, проте, зазвичай, результати президентських виборів вирішуються у декількох ключових штатах, які, як правило, голосують за кандидатів із різних політичних сил.

Уже до 7 серпня члени Демократичної партії повинні визначитися, хто офіційно балотуватиметься на президентських виборах 2024 року від "синіх". Медіа вказують, що Камала Гарріс має велику підтримку, якої повинно вистачити, аби стати кандидатом. 

Камала ГаррісДональд ТрампВибори в США

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