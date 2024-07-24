Гарріс випереджає Трампа на президентських перегонах у США – опитування Reuters

Гарріс ще офіційно не висунули кандидаткою на вибори від Демократичної партії, проте вона має найбільше шансів для цього.

Віцепрезидентка Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа в першому опитуванні Reuters/Ipsos після рішення Джо Байдена вийти з президентських перегонів.

За представницю «синіх» готові проголосувати 44% виборців, а Трампу віддали перевагу 42% опитуваних. Проте різниця між суперниками знаходиться у межах статистичної похибки у 3%.

Про це пише Reuters.

Нове опитування, проведене в понеділок і вівторок, відбулося після Національного з'їзду Республіканської партії, на якому Трамп офіційно прийняв номінацію, а також після оголошення Байдена в неділю про те, що він залишає перегони і підтримує Гарріс.

За результатами опитування попереднього опитування 15-16 липня Гарріс і Трамп набрали 44% голосів, а вже 1-2 липня Трамп випереджав її на один відсоток – обидва опитування знову були в межах похибки.

Як зазначає Reuters, загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про підтримку американцями політичних кандидатів, проте, зазвичай, результати президентських виборів вирішуються у декількох ключових штатах, які, як правило, голосують за кандидатів із різних політичних сил.

Уже до 7 серпня члени Демократичної партії повинні визначитися, хто офіційно балотуватиметься на президентських виборах 2024 року від "синіх". Медіа вказують, що Камала Гарріс має велику підтримку, якої повинно вистачити, аби стати кандидатом.