Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа через замороження фінансування

Керівництво Гарварду попереджає, що без державного фінансування університету доведеться скоротити або призупинити дослідницькі проекти, звільнити персонал або закрити частину програм.

Гарвардський університет звернувся до федерального суду США з позовом проти представників адміністрації експрезидента Дональда Трампа через призупинення фінансування закладу на суму понад 2 мільярди доларів.

Про це повідомляють Bloomberg та сайт університетської газети The Harvard Crimson.

У позові, поданому до суду штату Массачусетс, зазначається, що уряд призупинив фінансування після того, як університет відмовився виконувати низку вимог щодо змін в управлінні, дисциплінарній політиці, прийомі студентів та програмам із забезпечення різноманітності. На думку юристів університету, ці вимоги є неконституційними.

Президент Гарварду Алан Гарбер заявив, що уряд вдався до серії дій після того, як університет відмовився виконати "незаконні вимоги". Серед них — призупинення довготривалих грантів на суму 2,2 мільярда доларів, погрози заблокувати ще 1,1 мільярда доларів, а також тиск на іноземних студентів і спроби скасування податкових пільг для закладу.

Позов ґрунтується на порушенні першої поправки Конституції США, що гарантує свободу слова, та Закону про адміністративні процедури. Гарвард вимагає, аби суд визнав дії адміністрації неконституційними та заборонив подальше замороження фінансування.

Конфлікт між Гарвардом і Білим домом почався після того, як адміністрація Трампа звинуватила університет у нездатності протистояти антисемітизму на кампусі. У відповідь уряд висунув вимоги щодо перегляду політики найму та вступу, скасування расових і національних преференцій, обмеження прав іноземних студентів та заборони на носіння масок. Університет категорично відмовився, заявивши, що не поступиться своєю автономією.

Керівництво Гарварду попереджає, що без державного фінансування університету доведеться скоротити або призупинити дослідницькі проекти, звільнити персонал або закрити частину програм.

Інші престижні заклади, такі як Прінстонський, Корнельський, Північно-західний і Колумбійський університети, також відчули тиск з боку адміністрації Трампа. Деякі з них підтримали позицію Гарварду, попри те, що самі зіткнулися з обмеженням або скасуванням федерального фінансування.